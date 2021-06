Kazuya Mishima aus Tekken verstärkt Super Smash Bros. Ultimate

Kazuya Mishima in Super Smash Bros Ultimate

Rache serviert man am besten kalt – oder auf den Stages von Super Smash Bros. Ultimate. Diese macht demnächst auch der rachsüchtige Neuzugang Kazuya Mishima aus der Kampfspielserie Tekken unsicher. Ab dem 30. Juni erweitert er die Riege der Kämpfer:innen im Nintendo Switch-Titel als Teil des Kämpfer-Pakets 10, das zudem eine neue Stage und eine Vielzahl von Musikstücken aus der jahrzehntelangen Geschichte der Tekken-Serie beinhaltet. In der aktuellen Videopräsentation Kämpfen mit Kazuya stellt Masahiro Sakurai, der Director der Super Smash Bros.-Serie, das Moveset des Kämpfers sowie die neue Stage, das Mishima Dojo, vor.

Kazuya Mishima, der vor mehr als 25 Jahren sein Debüt im ersten Spiel der Tekken-Reihe feierte, gehört zu den bekanntesten Gesichtern dieser geschichtsträchtigen Kampfspielserie. In den Arenen von Tekken müssen Spieler:innen ein Gespür für den dreidimensionalen Raum zwischen den Charakteren haben und ihre Angriffe entsprechend ausrichten. Jetzt betritt Kazuya die Stages von Super Smash Bros. Ultimate und muss beweisen, dass er seine Gegner:innen auch in der zweiten Dimension besiegen kann, in der die Kämpfe ein Verständnis für vertikale und horizontale Distanz voraussetzen.

Da sich die Gameplay-Dimensionen verändert haben, tritt Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate mit einem besonderen Moveset an. Seine Hauptattacken ähneln zwar seinen Manövern in Tekken. Doch um die Luftsprünge, Spezialangriffe und Smash-Angriffe auszuführen, für die Super Smash Bros. Ultimate bekannt ist, muss er seine Devil’s Power nutzen. In späteren Spielen der Tekken-Serie setzt Kazuya diese beispielsweise ein, um sich in einen mächtigen, geflügelten Dämon zu verwandeln. Die Fans von Super Smash Bros. Ultimate werden feststellen, dass er seine Devil’s Power nun für verschiedene Sprünge, Smash-Angriffe und Spezialangriffe aktiviert.