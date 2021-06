WitcherCon – Themenschwerpunkte und Infos

In “Memories from the Path: Stories Behind The Witcher Games”, dem ersten Panel der WitcherCon, diskutieren Entwickler und Schlüsselfiguren der The Witcher -Reihe darüber, wie sie Geschichten in digitalen Welten zum Leben erwecken und schwelgen in Erinnerungen an Lieblingsmomente – und vergessene Relikte – aus den Spielen.

In Monster Slayer: Live the Life of a Witcher wird das Team von Spokko den Spielern helfen, sich darauf vorzubereiten, selbst ein Hexer zu werden, indem sie zeigen, worum es in ihrem neuen ortsbezogenen AR-RPG geht.

Und The Witcher: Beyond Video Games wird Einblicke in den kreativen Prozess hinter den Produkten des erweiterten Witcher-Universums geben, einschließlich der Comicbücher und des kommenden Brettspiels – The Witcher: Old World.

Der Zeitplan der WitcherCon im Überblick

All dies wird von vielen weiteren Inhalten von CD PROJEKT RED und Netflix begleitet, sowie von mehreren musikalischen Darbietungen des Komponisten Marcin Przybyłowicz und der Folk-Metal-Band Percival – die beide am preisgekrönten Original Score für The Witcher 3: Wild Hunt mitgearbeitet haben.

Die WitcherCon ist sowohl auf Twitch als auch auf YouTube verfügbar. Fans können die WitcherCon in zwei separaten Streams verfolgen, die jeweils einige exklusive Inhalte enthalten.