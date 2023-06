We Are One erscheint für Meta Quest 2 und SteamVR

Die österreichischen Indie-Spieleentwickler Flat Head Studio haben jetzt den VR Puzzle-Shooter We Are One auf dem Meta Quest Store und auf SteamVR veröffentlicht.

Unterstützt werden sie dabei von dem schwedischen Publisher Fast Travel Games. Mit ihrem Erstlingswerk möchte sich Flat Head Studio in der VR-Games Branche etablieren, ihre kostenlose Demoversion von We Are One war sogar eine Zeit lang das am besten bewertete Spiel auf ganz Meta App Lab.

We Are One stellt die Spieler:Innen vor die Herausforderung, mithilfe von kurzen Zeitschleifen eigene Klone von sich selbst zu erstellen, um so rücksichtslose Maschinen von der Zerstörung der Natur abzuhalten. Der knifflige Singleplayer verbindet actiongeladene Shooter-Elemente mit strategischen Zeit-Rätseln.

Das VR Spiel kann ab sofort für 19,99 € im Meta Quest Store und auf SteamVR erworben werden.

Mit über 50 Levels fordert We Are One die Spieler:Innen und deren Klone auf, mehrere Schritte vorauszudenken:

Wenn man’s richtig haben will, muss man es selbst erledigen! Jede Aktion, die du in einer Zeitschleife durchführst, wird in der nächsten Zeitschleife genauestens von deinem Klon nachgemacht. Kampf den Maschinen: Werde eins mit Mutter Natur und bekämpfe die zerstörerischen Roboter, die versessen darauf sind, den Planeten zu zerstören.

Der einzigartige, comic-hafte Stil kombiniert mit einer kräftigen Wasserfarben Palette erweckt die furchterregenden Maschinen und die idyllischen Naturelemente zum Leben. Komfortables VR-Erlebnis: Einfach zu lernen, schwer zu meistern – We Are One wurde sowohl für VR-Einsteiger als auch VR-Profis designt. Es gibt keine künstliche Fortbewegung, die Bewegung im Spiel erfolgt einzig durch gelegentliches Teleportieren.

Für mehr Informationen und Neuigkeiten folge @WeAreOneVR auf Twitter, TikTok und Instagram oder joine der Community auf Discord.