Webseiten, die Destiny 2-Spieler:innen helfen können

Der Shooter Destiny 2 von Entwickler Bungie hat eine große Fangemeinde und ist die Fortsetzung des ersten Teils Destiny aus dem Jahr 2014. Im Spiel werden umfassende Aktivitäten, sowohl PvP als auch PvE geboten. Das kann Neulinge schnell verwirren und vielleicht sogar die Lust am Spiel verlieren. Allerdings gibt es zahlreiche Webseiten zum Spiel, die hier weiter helfen können.

Destiny 2-Spieler:innen sind sich oft nicht ganz sicher wie das Spiel optimal zu spielen ist. Nehmen wir zum Beispiel Raids, diese dauern oft Stunden und lassen euch gegen Wellen von Feinden kämpfen. Aber wie kann man in den Raids besser bestehen, welche Taktiken sind am besten und welches Skills benötige ich für einen erfolgreichen Abschluss? Wir haben für euch einige Webseiten aufgelistet, die euch sicher weiter helfen können und eine Menge an Informationen rund um das Destiny-Universum liefern:

Destinypedia

Die erste Website, die wir in unserer Liste erwähnen möchten, ist Destinypedia. Stellt euch diese Website als die Wikipedia von Destiny vor, da sie alles enthält, was mit dem ersten Spiel und der Fortsetzung zu tun hat. Destiny 2-Spieler:innen können viel von dieser Seite profitieren, da sie helfen kann, schnell alles Wichtige zu lernen. Es gibt es eine spezielle Seite für Destiny 2, auf der alle wichtigen Informationen zu dem Spiel gesammelt wurden. Weitere Unterrubriken informieren z.B. über alle Waffen im Spiel und geben euch Auskunft über die Magazingröße, Feuerrate oder wie ihr überhaupt zu einer bestimmten Waffe kommt.

Eine weitere erstaunliche Sache an Destinypedia ist, dass es detaillierte Anleitungen zu jeder in Destiny 2 verfügbaren Klasse gibt. Viele Spieler:innen sind oft verwirrt darüber, welche Klasse sie überhaupt wählen sollten. Einige von ihnen können sogar nicht richtig mit der Klasse spielen, die sie wählen, und sie entscheiden sich aus diesem Grund, das Spiel aufzugeben. Auf Destinypedia können Sie sich jedoch vorher über jede Klasse im Detail informieren, was auf jeden Fall hilft das eigene Gameplay zu verbessern. Insgesamt ist Destinypedia eine wichtige Anlaufstelle für alle die erfolgreich Destiny 2 spielen möchten.

SkyCoach

Es gibt viele Spieler:innen da draußen, die darum kämpfen in Destiny 2 besser zu werden. Oder sie finden keine guten Teamkollegen, um an Raids teilzunehmen. Wie wir alle wissen, sind Raids nicht so einfach abzuschließen, und ihr benötigt gute Mitspieler:innen um schnell voranzukommen. Hier kommt Skycoach.gg ins Spiel. Im Moment bietet diese Website die besten Coaching- und Boosting-Services für Destiny 2, und das zu günstigen Preisen.

Alles, was ihr tun müsst, ist Skycoach.gg zu besuchen und eure Bestellung aufzugeben. Danach ernennt die Website professionelle Destiny 2-Spieler:innen, die euch helfen einen Raid erfolgreich zu beenden. Das Beste daran ist, dass ihr von den Profis viel lernen könnt und dadurch in kürzester Zeit besser werdet im Spiel. Sollte das Service nicht zufriedenstellend sein, gibt es die Möglichkeit einer Rückerstattung und auch der Support steht euch rund um die Uhr zur Verfügung, wenn es Probleme gibt. Alles in allem ist Skycoach.gg eine interessante Website, die Spieler:innen helfen kann, in Destiny 2 zu wachsen.

DestinyTracker

Die dritte und letzte Seite, die wir Destiny 2-Spieler:innen empfehlen möchten, ist DestinyTracker. Die Website bietet alles, was ihr benötigt um eurer Spiel zu verbessern, inkl. umfassender Anleitungen. Darüber hinaus gibt es auch eine Seite mit Ranglisten, anhand derer ihr euch einen Überblick verschaffen könnt, welche Spieler:innen derzeit an der Spitze sind.

Der Guides-Bereich selbst macht DestinyTracker aber zu einer der besten Seiten für Destiny 2-Spieler:innen. Wenn ihr irgendwo nicht weiter kommt, oder wissen möchten, wie etwas Bestimmtes im Spiel funktioniert, könnt ihr im Abschnitt mit den Anleitungen danach suchen. Dort findet ihr eine detaillierte Anleitung zu dem jeweiligen Thema, in der der Autor Schritt für Schritt die richtige Vorgehensweise beschreibt.

Fazit

Dies waren einige der besten Seiten, die Destiny 2-Spieler:innen helfen sollen besser zu werden. Jede der genannten Seiten hilft euch bei einem anderen Problem weiter und haben den Zweck den Spieler:innen zu helfen ihr Gameplay zu verbessern. Es gibt sicher noch weitere Webseiten, die sich mit Destiny beschäftigen, aber die oben genannten bieten auf jeden Fall eine erste Anlaufstelle bei Fragen aller Art um erfolgreich Destiny 2 spielen zu können.