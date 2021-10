WKR Marth gewinnt Österreich Finale von „Red Bull Solo Q“

Gaming Showdown im Hangar-7 in Salzburg: Die besten vier österreichischen 1v1 League of Legends (LoL) Spieler schenkten sich im Red Bull Solo Q Finale nichts. Julian Maletzky alias „WKR Marth“ aus Oberösterreich holte sich den Titel und vertritt Österreich beim Europafinale in Deutschland.

Spannung pur beim Österreich-Finale von Red Bull Solo Q im Hangar-7. Beim reinen Oberösterreicher-Duell setzte sich Julian Maletzky alias „WKR Marth“ aus Pramet im Bezirk Ried im Innkreis in einem fulminanten Final-Showdown im 1-gegen-1-Duell gegen Fabian Baumgartner alias „M1 Ghosti“ aus Leonding mit 3:1 durch und sicherte sich den Sieg in Österreich! Mit diesem Erfolg qualifizierte sich der 23-Jährige für das Red Bull Solo Q Europafinale in Deutschland und hat gute Chancen auf die ultimative LoL All-Star 2021 Live-Experience.

Wahnsinn, ich kann es noch kaum glauben, dass ich es geschafft habe und Red Bull Solo Q Austria gewinnen konnte. Ich muss einmal drüber schlafen, damit ich das so richtig realisieren kann. Julian Maletzky alias WKR Marth nach seinem Finalsieg

Alle Informationen zu Red Bull Solo Q und die besten Plays findet ihr hier: www.redbull.com/soloq

Save the Date: Red Bull pLANet one 2022

Nach dem Red Bull Solo Q freut sich die Community bereits auf das nächste Gaming & eSports-Highlight: Red Bull pLANet one kehrt vom 11. bis 13. Februar 2022 als LAN-Event in die Marx Halle Wien zurück. Dabei erwarten die Gamer neben dem einzigartigen Round-Up auch diverse eSports-Turniere mit Preisgeldern von insgesamt 10.000 €.