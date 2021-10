Demoversion zu STARSAND ist jetzt verfügbar

Am 4. November startet das Survival Abenteuer in den Early Access. Inspiriert von einer Tragödie während eines Wüstenmarathons in den 90er Jahren und klassischen Sci-Fi-Werken wie Another World, John Carter und Stargate erlebst du die Geschichte eines Fremden in einem noch fremderen Land.

In dem First-Person-Survival-Abenteuer erwachst du unter fremden Sternen, in einem Unterschlupf, in den du dich während eines tödlichen Sandsturms gerettet hast. Unter dem Licht von zwei Monden, die am Himmel leuchten, und mit seltsamen und doch vertrauten Pyramiden weit entfernt am Horizont, stehst du am Anfang eines unerbitterlichen Überlebenskampfes. Nächtens träumst du davon, nach Hause zurückzukehren, doch um diese Träume Wirklichkeit werden zu lassen, gilt es, die vielen undurchsichtigen Rätsel zu lösen.

Inmitten der unwirtlichen Wüste, umgeben von Dünen und dem beklemmenden Nichts, konstruierst du Waffen und Verteidigungsanlagen, errichtest Unterschlüpfe um dich vor seltsamen Kreaturen zu schützen und erkundest die Umgebung, um deinen Weg zu finden zur Erde zurückzukehren. Mit unvorhersehbarem Wetter und einem eindrucksvollen Tag- und Nachtzyklus bietet Starsand Abwechslung und Spannung inmitten einer von Mysterien geprägten Umgebung.

Starsand kann ab sofort auf Steam vorgemerkt werden, wo es auch die Demo zum Download gibt und wird am 4. November 2021 in den Early Access starten.