World of Warships erhält mit Update 0.10.3 deutsche Zerstörer

World of Warships erhält heute mit Update 0.10.3 deutsche Zerstörer mit ordentlich Feuerkraft im Early Access. Das neue Update bringt darüber hinaus neben schönerer Optik und UI-Verbesserungen zudem den kompletten Tech-Tree für italienische Schlachtschiffe.

Wargaming, der Entwickler und Publisher des Free2Play-Seeschlacht-Spiels World of Warships bringt heute das Update 0.10.3 mit einer Fülle an neuen Inhalten auf die Live-Server. Neben den deutschen Zerstörern können Spieler sich in der Hamburger Werft auch den Zerstörer IX ZF-6 selbst bauen. Zudem verlassen mit dem Update die italienischen Kriegsschiffe den Early Access und sind ab sofort für alle Spieler erforschbar.

Zusätzlich zu diesen neuen Inhalten bringt das Update 0.10.3 zudem visuelle Verbesserungen sowie verschiedene Quality-of-Life-Änderungen des Kapitäns-Interface mit und auch die täglichen Belohnungen wurden aktualisiert.