World of Warships – Godzilla vs. Kong Event

In World of Warships treffen mit Godzilla vs. Kong Legenden aufeinander. Im aktuellen Event von World of Warships treffen die Giganten aus dem Hollywood-Blockbuster von Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures tauchen ab jetzt im Marine-Game von Wargaming auf.

Der epische Kampf der Titanen von Legendary Entertainment geht weiter: In einem einzigartigen, zeitlich limitierten Event gibt es in World of Warships passend zum Monster-Movie Godzilla vs. Kong exklusive In-game-Aktivitäten und Items. Fest dazu entschlossen, ein und für alle Mal ihre Differenzen aus der Welt zu schaffen, sind in World of Warships ab jetzt Godzilla und Kong als Kommandeure mitsamt Voiceover und visuellen Effekten an Bord. Zusätzlich gibt es eine ganze Reihe an besonderen Missionen für alle Spieler von World of Warships. Godzilla vs. Kong läuft derzeit in den internationalen Kinos sowie auf HBO Max, ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest.