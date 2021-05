PlayStation lässt die “Days of Play” zurückkehren

PlayStation Player Celebration 2021

Die an die “Days of Play” angeknüpfte “Player Celebration” ist in drei zeitliche Phasen gegliedert, in denen jeweils zwei Ziele gemeinsam erreicht werden müssen: das Spielziel sowie das Trophäenziel.

Beim Spielziel kommt es darauf an, dass die registrierten Spieler gemeinsam eine Mindestsumme an unterschiedlichen Titeln gespielt haben müssen – jeweils eine Stunde pro Spiel und Nutzer. Für das Trophäenziel wiederum müssen Spieler im jeweiligen Zeitraum möglichst viele Trophäen erspielen, wobei jeder Nutzer maximal sechs Trophäen pro Tag zum Gesamtziel beisteuern kann. Darüber hinaus gibt es optionale Bonusziele für zusätzliche Preise.

Eine genaue Übersicht zu den Zielen und Preisen der “PlayStation Player Celebration 2021” findet sich auf dem PlayStation-Blog.