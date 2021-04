Yakuza 6: The Song of Life (Xbox & PC) im Test

Gut portiert ist halb gewonnen

Neben der Story und dem Kampfsystem war und ist es aber vor allem die Welt von Yakuza 6, die das Spiel zu dem Highlight macht, das es ist. Selten wirkten virtuelle Städte so lebendig und glaubhaft wie die hier. Da wäre zum einen Onomichi, eine ruhige Hafenstadt mit einer ausgesprochen altmodischen Ästhetik, und zum anderen Kamurocho, quasi ein Mischmasch aus mehreren Tokioter Stadtteilen in einem, das dadurch seinen ganz eigenen Reiz bekommt. Beide sind vollgestopft mit virtuellem Leben – von Passanten die sich unterhalten, über unzählige kuriose und auch mal nostalgische Mini-Games, bis hin zu unzähligen, teils auch bekannten, Lokalen die man besuchen kann. Und ja, das ist tatsächlich wichtig, denn selbst Essen spielt Gameplaytechnisch eine gar nicht mal so unwichtige Rolle; ebenso wie die zahlreichen anderen „Nebentätigkeiten“, übrigens.

(Ein letztes Mal der Hinweis: Viel mehr Infos zu Gameplay & Co gibt es in Rolands ausgewachsenem Test zu Yakuza 6 für die PS4.)

Dass die beiden Städte jedenfalls so vor Leben sprühen, machte vor allem die hier erstmals zur Anwendung gekommene, neue Dragon Engine möglich. Sie sorgte, neben Gameplay-Neuheiten wie der Möglichkeit auch in Shops zu kämpfen, für ein durchaus merkliches Upgrade der grafischen Opulenz. Tatsächlich schaffen es vor allem die Gesichter auch heute noch zu beeindrucken. Vor allem am PC. Während die Version für die Xbox One nämlich wenig überraschend der für die PS4 fast gleicht wie ein Ei dem anderen und die Xbox Series-Konsolen keine eigens optimierte Version spendiert bekamen, darf der PC die technische Speerspitze spielen.

PC-Daddler mit entsprechend potenter Hardware freuen sich so also nicht nur über beliebig bis auf 4K hochschraubbare Auflösungen (Ultra-Wide-Monitore bekommen in einzelnen Passagen aber leider Letterbox-Beschränkungen angebrummt), sondern vor allem vier auswählbare FPS-Stufen: 30, 60, 120 und Unlimited. Dennoch störte so manch „Konsolen-Überbleibsel“ das Gesamtbild. Etwa, dass auch auf höchsten Settings der Boden vor einem recht bald unscharf wird. Zudem wurden die Cutscenes auf die 30 FPS der Konsolenversion hin getrimmt, was da und dort zu merkwürdigen Effekten führt, wenn man die Framerate ohne Limit laufen lässt. Mein Tipp also: 60 FPS einstellen.

Das sollte auch auf den meisten Systemen ob der guten Performance der Engine einen passenden Sweet-Spot für quasi felsenfeste Framerates bieten: Selbst auf meiner mittlerweile schon in immer mehr Spielen Alterserscheinungen zeigenden GTX980ti war klassisches FullHD-Gaming bei 60 FPS kein Problem. Einzig bei der nativen Auflösung meines Ultrawide-Monitors (3860×1440) wurde es dann aber da und dort schon etwas eng mit durchgehend flüssiger Darstellung.

Letzter Bonus-Punkt der PC-Fassung: Sie ist die einzige, in der man die Steuerung vollkommen frei seinen eigenen Vorstellungen entsprechend belegen kann. Also ja: Man könnte hier natürlich auch mit Maus und Tastatur spielen. Ich empfehle aber stark auch am Computer zu einem Controller zu greifen. Mit Keyboard und Nager klappt das Ganze zwar auch irgendwie, mit einem Gamepad geht aber am Ende des Tages doch alles viel besser von der Hand.