10 tolle Spiele für die PlayStation 5

Die PlayStation 5 ist noch nicht so lange auf dem Markt. Trotzdem gibt es schon eine Menge Spiele, die sich auf der Konsole lohnen. Wir haben eine Liste mit 10 Spielen zusammengestellt, die sich PlayStation 5-Besitzer unbedingt ansehen sollten.

01. Elden Ring

Wenn du eine brutal schwierige Herausforderung suchst, ist die Dark Souls-Trilogie seit langem als die beste Option bekannt. Elden Ring ist der neueste Titel von FromSoftware, der die linearen, verschlungenen Levels zugunsten einer offenen Weltkarte aufgegeben hat, damit es sich mehr nach Breath of the Wild und Skyrim anfühlt.

Jetzt kannst du dich durch optionale Dungeons wagen, um nützliche Beute zu entdecken, oder du triffst auf riesige Bestien, die du erschlagen musst und die dich mit einer Menge Erfahrungspunkte belohnen. Elden Ring unterstützt auch verschiedene Spielstile, egal ob du dich durch Büsche schleichen willst, um von hinten einen hohen Schaden zu verursachen, oder ob du deine Feinde aus der Ferne mit all deinen magischen Zaubern oder handgefertigten Armbrustbolzen angreifen willst.

Elden Ring ist nicht nur eines der besten PS5-Spiele auf dem Markt, sondern hat auch das Zeug, eines der besten Spiele der Generation zu werden. Solange du dich mit dem hohen Schwierigkeitsgrad abfinden kannst, ist dieses RPG ein Muss.

02. Ratchet and Clank: Rift Apart

Ratchet and Clank: Rift Apart ist einer der bisher besten Teile der Serie. Die 4K-Grafik und die Raytracing-Unterstützung bedeuten, dass das Spiel voller Details steckt, sodass du in jedem Bild etwas Neues entdecken kannst.

Dieses Spiel ist familienfreundlich und kann von so ziemlich jedem gespielt werden. Das fantastische Tempo und die Vielfalt der Rätsel sorgen dafür, dass sich das Spiel frisch anfühlt, mit einer Fülle von Gebieten im Taschenuniversum, die es für alle Wettbewerbe da draußen zu erkunden gilt.

Ratchet und Clank: Rift Apart ist ein Titel, den jeder in seiner PS5-Bibliothek haben sollte. Es nutzt die Vorteile der nächsten Konsolengeneration perfekt aus und bietet ein brandneues Abenteuer, das jeder genießen kann.

03. Returnal

Ein weiteres Spiel auf dieser Liste, das seine Plattform hervorragend nutzt, ist Returnal, ein Titel, der auf der PS5 zum Leben erwacht. Du kannst das Prasseln des Regens auf dem DualSense-Controller spüren, wobei verschiedene Aspekte deiner Waffe funktionieren, wenn du die Auslöser unterschiedlich stark betätigst.

Im Gegensatz zu den anderen Spielen auf dieser Liste ist Returnal ein Roguelike, also sei darauf vorbereitet, dass du neu anfangen musst, wenn du in den sauren Apfel beißt. Und du könntest ziemlich viel sterben, denn die Kreaturen, die diese Welt bevölkern, sind brutal und haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, dich zu erledigen.

Mit einer überraschend ausgefeilten Erzählung, die das Spiel vorantreibt, müssen du weiterspielen, wenn du das Gesamtbild verstehen möchtest. Returnal ist eine der besten neuen IPs, die Sony seit langem auf den Markt gebracht hat, und darf bei PS5-Spielen nicht fehlen.

04. Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West ist eine fantastische Fortsetzung von Horizon Zero Dawn, mit vielen neuen Maschinen, die es zu jagen gilt, sowie einem größeren und besseren Upgrade-System mit einem äußerst befriedigenden Gameplay-Loop, der an die Monster Hunter-Serie erinnert.

Die offene Welt sieht auf der PS5 unglaublich gut aus, mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Biomen, die es zu erkunden gilt, von dichten Regenwäldern bis hin zu weiten Wüsten. Forbidden West bietet auch eine fesselnde Geschichte, die noch tiefer in den Sci-Fi-Kaninchenbau eintaucht.

Es gibt ein paar schwächere Elemente im Spiel, denn die Kämpfe mit den Menschen sind immer noch langweilig, während das Jump’n’Run klobig und frustrierend sein kann. Aber diese Schwächen sind leicht zu verzeihen, wenn es so viel Spaß macht, einen Roboter-T-Rex mit nichts als einem Köcher voller Pfeile zu erledigen.

05. Control: Ultimate Edition

Der Geheimtipp des Jahres 2019, Control von Remedy Entertainment, ist ein Action-Adventure der etwas anderen Art. Und wenn du glaubst, dass es auf der PS4 gut war, dann warte, bis du es auf der PS5 ausprobiert hast.

In Control schlüpfst du in die Rolle von Jessie Faden, der neuen Leiterin des geheimen Federal Bureau of Control (FBC) – einer Regierungsbehörde, die paranormale Aktivitäten erforscht und letztlich kontrollieren will. Doch Jessies neue Aufgabe bringt einige Probleme mit sich, die nicht unbedingt in der Stellenbeschreibung aufgeführt sind, darunter der Aufstand einer paranormalen Kraft, die nur als die Hiss bekannt ist.

Die Affinität, mit der Remedy mit Control mehrere schwierige Genres sowohl im Film als auch im Spiel umworben hat und es dennoch geschafft hat, eine verblüffende Geschichte zu liefern, die an True Detective und Twin Peaks erinnert, ist absolut bemerkenswert.

In der Control Ultimate Edition sind sowohl das Hauptspiel als auch die beiden Erweiterungen AWE und The Foundation enthalten. Darüber hinaus ist dies die einzige Version des Spiels, die ein kostenloses PS5-Upgrade ermöglicht, mit dem man das Spiel in einem von zwei Modi spielen kann: Grafik oder Leistung. Der Leistungsmodus hält die Steuerung bei gleichbleibenden 60 Bildern pro Sekunde mit geringerer Auflösung, während der Grafikmodus die Leistung auf 30 Bilder pro Sekunde senkt, dafür aber die Grafik massiv aufwertet und Funktionen wie Raytracing ermöglicht.

06. Demon’s Souls

Als echter PS5-Exklusivtitel ist Demon’s Souls das wohl am besten aussehende Spiel auf PlayStation 5. Von der spektakulären Beleuchtung über die gewaltigen Bosse bis hin zu den phänomenalen Texturdetails – es ist einfach wunderschön anzuschauen. Auch die Ladezeiten sind praktisch nicht vorhanden, denn die Levelübergänge dauern höchstens drei Sekunden.

Demon’s Souls ist ein Remake des PlayStation 3-Spiels von 2009 und wird dich mit seinem hohen Schwierigkeitsgrad auf die Probe stellen. Wenn ihr jedoch die Kraft habt, durchzuhalten, ist das Hochgefühl, das euch erwartet, unübertroffen. Macht euch nur darauf gefasst, dass ihr Hunderte von Malen sterben werdet, bevor ihr siegreich aus den Kämpfen hervorgehen könnt. Es wird deine Geduld sicherlich auf die Probe stellen, aber Demon’s Souls ist eines der besten PS5-Exklusivspiele überhaupt.

07. Resident Evil Village

Resident Evil Village ist ein würdiger Nachfolger des von der Kritik hochgelobten Resident Evil 7 – doch während es jenem Spiel gelang, die Survival-Horror-Wurzeln der Serie wiederzubeleben, baut Village darauf auf und bietet ein Erlebnis, das alle Höhepunkte der Serie aufgreift. Das Ergebnis ist ein Resi-Spiel, das sowohl alteingesessene Resident Evil-Fans als auch Neueinsteiger begeistern wird.

Resident Evil Village knüpft an die Ereignisse von Resident Evil 7 an – und spielt einige Jahre später. In Village erkundet der Protagonist Ethan ein osteuropäisches Dorf in der Hoffnung, seine entführte Tochter zu finden – doch die Dorfbewohner sind…. alles andere als gastfreundlich.

Resident Evil Village ist actionlastiger als sein Vorgänger – und es ist in seinem Gameplay deutlich näher am Klassiker Resident Evil 4 – aber es verbindet dies mit den Survival-Horror-Elementen, die wir an älteren Titeln lieben. Zusammen mit einer Reihe von Verbesserungen der Lebensqualität, einer Reihe denkwürdiger Charaktere, einer temporeichen und fesselnden Geschichte und einer hervorragenden Nutzung des Spielsounds ist Resident Evil Village eines der besten PS5-Spiele überhaupt.

08. Sackboy: A Big Adventure

Sackboy: A Big Adventure mag wie das schwächste PlayStation-Exklusivspiel erscheinen, aber es ist wahrscheinlich das wichtigste. Dieses Spiel ist dank seiner kinderfreundlichen Natur und des lokalen Vier-Spieler-Koop-Modus perfekt für Familien geeignet und schafft es, mit dem beeindruckenden, von der Kritik gefeierten Super Mario 3D World auf Augenhöhe zu sein.

Es hilft, dass Sackboy: A Big Adventure ein wirklich wunderbarer Plattformer ist, der die üblichen Fallstricke vermeidet, in die viele Entwickler bei der Entwicklung von Spielen für ein jüngeres Publikum tappen. Dieses Spiel ist eines der besten PS5-Exklusivspiele, die du mit Freunden und Familie spielen kannst.

09. Hades

Hades ist nicht nur eines der besten PS5-Spiele auf dem Markt, sondern auch ein echter Anwärter auf einen Platz unter den besten Spielen aller Zeiten.

Hades ist ein Rogue-like-Spiel, was bedeutet, dass alle von der Mythologie inspirierten Levels prozedural generiert werden und kein einziger Bereich jedes Mal gleich ist, wenn du ihn betrittst, was die Karte frisch und aufregend hält und die Gegner zu einer überraschenden Herausforderung macht.

Mit einem tollen Soundtrack, Hack-n-Slash-Kämpfen, einer interessanten Geschichte und einem hervorragenden RPG-System macht Hades extrem viel Spaß und vertreibt jegliche Langeweile.

Wenn du dich für die griechische Mythologie interessierst, wirst du angenehm überrascht sein, wie viel Forschung Supergiant in dieses Spiel gesteckt hat. Es bietet eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung für alle, die das seifenopernartige Drama der antiken Götter miterleben wollen.

Manchmal passiert viel zu viel, während du spielst, was das Ganze etwas hektisch macht, aber wenn du über das Chaos hinwegsehen kannst, wirst du stundenlang Spaß an diesem Spiel haben, denn es ist einfach eines der besten Rogue-likes überhaupt.

10. God of War Ragnarök

Kratos und Atreus brechen im Actionspektakel God of War Ragnarök wieder zu einer mythischen Reise auf, um Antworten und Verbündete zu finden, bevor Ragnarök hereinbricht.

Santa Monica Studio bringt uns die Fortsetzung des sehr erfolgreichen God of War aus dem Jahre 2018. Kratos und Atreus müssen jede der neun Welten bereisen, um Antworten zu finden, während sie sich auf die prophezeite Schlacht vorbereiten, die das Ende der Welt einläuten soll.

Gemeinsam müssen sie dabei tief in die neun Welten vordringen, um Antworten zu finden, während sich die Streitkräfte Asgards auf den Krieg vorbereiten. Auf ihrer abenteuerlichen Reise durch mythische Landschaften stellen sich den beiden wieder jede Menge an furchterregenden Göttern und Monstern entgegen.

Die Grafik ist wirklich gelungen, die Welten wunderschön gestaltet, die Steuerung absolut gelungen. Ein wahres Spielefest für alle Actionfans und darf in keiner PS5-Sammlung fehlen.

Zusammenfassung

Das ist unsere kleine Zusammenstellung zu ein paar tollen Spielen für die PS5, die ihr nicht verpassen solltet. Da sind sicher ein paar interessante Titel dabei, aber es könnten ruhig noch mehr sein, wir dürfen also gespannt sein, was in den kommenden Jahren noch erscheinen wird.