5 spannende Konsolen-Spiele für das Jahresende 2021

Das heurige Jahr 2021 hatte schon einige Überraschungen im Bereich der PC- und Konsolenspiele für uns parat. Passend zum Weihnachtsgeschäft erscheinen am Ende des Jahres aber nochmals ein paar Kracher, die zumeist sowohl für Konsolen als auch den PC erscheinen. Wir haben 5 Titel für euch herausgepickt, die teilweise gerade erschienen sind oder noch diese Jahr veröffentlicht werden.

Wie auch schon Jahre zuvor hat das Jahresende immer ein paar der besten Spiele parat. Einige der meist erwarteten Spiele kommen im Oktober oder November auf den Markt. Passend zum Weihnachtsfest erscheinen naturgemäß wieder genügend Titel auf der Konsole und am PC, um kommende Feiertage mit Neuerscheinungen verbringen zu können.

Egal ob ihr euch nun für Shooter, Sportsimulationen oder Rollenspiele begeistern könnt, bei den folgenden Titeln ist sicherlich für jeden das richtige Spiel dabei.

FIFA 22

Wie auch schon die Jahre zuvor, erscheint auch heuer wieder eine neue Version des beliebten Sportspiels FIFA. Der wohl erfolgreichste Fußball-Simulator aller Zeiten verspricht bessere Grafik und bessere Spielerbewegungen. Alles wirkt noch realistischer als in vorigen Versionen, vor allem Besitzer der X-Box Series X und der PlayStation 5 bekommen das volle Next-Gen Paket mit noch flüssigeren Animationen geliefert. Am PC oder der Switch fallen die grafischen Neuerungen dagegen eher bescheiden aus. Dazu kommen neue Tricks, neue Moves für das Feiern eines Tores und noch einiges mehr. Der Spieler hat in FIFA 22 wieder die Möglichkeit ein eigenes Team zusammenzustellen und nicht nur mit vor erstellten Teams von EA im Karriere-Modus zu spielen.

Alles in allem sollte das ganze für den Fußballfan eine Runde Sache sein, zumindest wenn man eine Next-Gen Konsole besitzt.

Far Cry 6

Far Cry ist schon seit dem ersten veröffentlichten Teil ein Hit und nun wird die Serie mit dem sechsten Teil fortgesetzt. Die Stärken der Shooter-Serie waren von Beginn an eine tolle Grafikkulisse, eine interessante Story und eine gute Spielbarkeit. In Far Cry 6 schlüpft der Spieler dieses Mal in die Haut von Dani Rojas, wahlweise männlich oder weiblich, und schließt sich dem Widerstand auf Yara an, einer fiktiven Insel in der Karibik. Im Kampf gegen den Diktator Antón Castillos dürft ihr euch wieder über jede Menge Action freuen. Mit einem umfangreichen Waffenarsenal, welches ihr auch upgraden und personalisieren könnt, kämpft man sich in der umfangreichen Spielewelt gegen die Schergen des Diktators durch.

Den Shooter gibt es für die Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 und 5, den PC und auch auf Stadia. Einen ausführlichen Testbericht zu Far Cry 6 könnt ihr bei schon uns lesen.

Call of Duty Vanguard

Mit Warzone, dem Battle Royale Titel von Call of Duty hatte die Entwickler bereits sehr viel Erfolg. Mit dem neuesten Teil der Call of Duty-Reihe können Spieler in Call of Duty: Vanguard einflussreiche Schlachten des Zweiten Weltkriegs erleben, während sie an der Ost- und Westfront Europas gegen ihre Feinde kämpfen, sowie im Pazifik und in Nordafrika die freie Welt verteidigen.

Call of Duty: Vanguard wird mit 20 Karten an Tag 1 starten. 16 davon decken Standard-Mehrspieler-Erfahrungen ab, und vier sind Nahkampfkarten, die bereits in Champion Hill vorgestellt wurden. Innerhalb des umfangreichen Mehrspielererlebnisses von Call of Duty: Vanguard gibt es neue Modi und Arten zu spielen. Champion Hill ist ein Überlebensturnier, das in mehreren Arenen spielt und wo ihr Taktik und Strategie mit rasanter Action kombiniert. Patrouille ist eine neue Herangehensweise an Stellung, diesmal mit einem sich bewegenden Ziel, das sich über die Karte bewegt.

Activision hat mittlerweile auch neue Details zur Story-Kampagne von Call of Duty Vanguard bekannt gegeben. Die Kampagne beginnt kurz vor dem Ende des zweiten Weltkriegs. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Gruppe von charakterstarken Einzelkämpfern, die als Kriegshelden aus ihren sehr unterschiedlichen Schicksalen hervorgehen. Die spielbaren Helden finden sich im Laufe der Story zu einem Team zusammen, um die Pläne von Nazioffizier Hermann Wenzel Freisinger zu vereiteln.

Battlefield 2042

Die Battlefield-Serie ist seit jeher beliebt bei den Shooter-Fans wenn es um groß angelegte Schlachten geht. Technisch immer mit an der Spitze präsentiert Battlefield 2042 einmal mehr das ganze Ausmaß des Krieges. Mit Unterstützung für 128 Personen erwarten euch Kämpfe in einer nie da gewesenen Größenordnung auf riesigen Schlachtfeldern. Es werden zahlreiche Spielmodi geboten, angefangen bei überarbeiteten Multiplayer-Klassikern wie Eroberung und Durchbruch bis hin zur brandneuen Battlefield Hazard Zone.

Auf jedem Schlachtfeld gibt es mehrere verschiedene Kampfgebiete, die in einem einzigen Spielbereich untergebracht sind, was mehr Vielfalt und ein durchdachteres Fahrzeug-Gameplay bedeutet. Als Spieler wählt man vor dem kampf wieder seine Rolle auf dem Schlachtfeld und bildet mit dem neuen Spezialistensystem maßgeschneiderte Trupps. Auf Basis der vier Klassen von Battlefield haben Spezialisten eine einzigartige Spezialität und ein Merkmal – aber der Rest der Ausstattung ist vollständig anpassbar.

Die Open Beta ist für EA Play-Mitglieder und Vorbestellende des Spiels bereits spielbar. Der Shooter ist im Einzelhandel und bei digitalen Anbietern ab dem 19. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC sowie für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel’s Guardians of the Galaxy ist ein storybasiertes Third-Person-Action-Adventure, das eine neue Geschichte mit Einzelspieler-Gameplay kombiniert und auf den Comics von Guardians of the Galaxy basiert.

SpielerIinnen begeben sich in dieser neuen Geschichte von Marvel’s Guardians of the Galaxy mit Star-Lords Jet-Boots auf einen wilden Ritt durch den Kosmos. Sie sprengen sich mit den unberechenbaren Guardians von einer explosiven Situation zur nächsten und treffen dabei auf neue und bekannte Marvel-Charaktere, die alle in den Kampf um das Schicksal der Galaxie verstrickt sind. Der Spieler übernimmt die Rolle von Peter Quill a.k.a. Star-Lord. An dessen Seite treten die Helden wider Willen Gamora, Drax, Rocket Raccoon und Groot auf, die wir schon aus den Kinoverfilmungen kennen.

Marvel’s Guardians of the Galaxy wurde von Eidos-Montréal in Zusammenarbeit mit Marvel Entertainment entwickelt und erscheint am 26. Oktober 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie auf PC und GeForce NOW.

Was man in Erwartung dieser Neuerscheinungen noch spielen kann

Fazit

Alle Jahre wieder erscheinen passend zum Weihnachtsgeschäft ein paar zugkräftige Triple-A Spiele für Konsole und PC. Mittlerweile sind schon etwas mehr Konsolen der neuen Generation im Umlauf und die Gamer wollen in bester 4K-Auflösung zocken. Die exklusiven Titel für die neue Generation fehlen zwar noch, aber auch sonst bekommt der Spielefan wieder alle Hände voll zu tun. Es wurde mittlerweile zwar schon wieder einiges auf das nächste Jahr verschoben, wie das lang erwartete Diablo 4 oder auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, aber mit den oben genannten Titel sollte über die Winterferien und Festtage keine Langeweile aufkommen.