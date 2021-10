Neue Infos zur Kampagne von Call of Duty Vanguard

Activision hat neue Details zur Story-Kampagne von Call of Duty Vanguard bekannt gegeben. Die Kampagne beginnt kurz vor dem Ende des zweiten Weltkriegs.

Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Gruppe von charakterstarken Einzelkämpfern, die als Kriegshelden aus ihren sehr unterschiedlichen Schicksalen hervorgehen. Die spielbaren Helden finden sich im Laufe der Story zu einem Team zusammen, um die Pläne von Nazioffizier Hermann Wenzel Freisinger zu vereiteln.

Nach einem rasanten Start steckt der Spieler bereits tief in Soldatenstiefeln und den Wirren des zweiten Weltkriegs. Er ist Teil der weltweit operierenden “Einsatzgruppe 1”, die aus vier weiteren Spezialisten besteht: Sprengstoffexperte Lucas Riggs in Nordafrika, Pilot Wade Jackson im Pazifik, Scharfschützin Polina Petrova an der Ostfront und ihr Anführer Arthur Kingsley als Teil des britischen Fallschirmbataillons. Sie agieren zunächst getrennt voneinander, schließen sich jedoch zum Höhepunkt zusammen, um eine schwer befestigte U-Boot-Basis zu infiltrieren und Informationen über das mysteriöse Projekt “Phönix” zu stehlen.

Der neue Storytrailer zeigt atmosphärisch, wie einzelne, herausragende Soldaten das Blatt eines Krieges wenden können.

Noch mehr Details zu Vanguard liefert David Swenson, Campaign Creative Director von Vanguard:

Wir haben die Kulisse für diese epischen Schlachten an verschiedenen Orten gefunden, aber wir haben uns auch auf die persönlichen Geschichten derer konzentriert, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatten. Das sind die Geschichten, die wir erzählen wollen. Ein paar von uns saßen zusammen, um die Mission umzuschreiben und es stellte sich im Laufe der Entwicklung heraus, dass jeder von uns irgendwie einen der Charakter innehatte. Wir hatten fast schon unsere Rollen ausgespielt, während wir durch das Level gingen. Letztlich machte es das ganze Skript viel glaubhafter und stärker. David Swenson

Mehr Hintergrundinfos von Sledgehammer-Mitarbeitern, ein Behind the Scenes Video und Details zu Vanguard findet ihr, auch in Zukunft, hier im Blog.