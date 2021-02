Actionrollenspiel Empire of Ember erscheint im Sommer

Der unabhängige Softwareentwickler Poleaxe Games hat heute angekündigt, dass sein Action-RPG Empire of Ember, diesen Sommer auf Steam für PC erscheinen wird. Empire of Ember ist ein Action-RPG aus der Ich-Perspektive, mit spielergenerierten Städten, zerstörbaren Umgebungen und prozessual generierten Verliesen.

Empire of Ember verwendet dabei die First-Person-Ansicht und es darf sowohl im Nah- als auch im Fernkampf gekämpft werden. Natürlich dürfen dabei auch magische Attacken nicht fehlen. Der Titel beinhaltet einfache Strategie- und Rollenspiel-Elemente, die dem Spieler erlauben, die Macht einer aus NPCs bestehenden Armee zu entfesseln und mit ihnen Seite and Seite in Gefechten mit hunderten Einheiten teilzunehmen.

Die Story des Spiels wird zum Teil von den Entwicklern vorgegeben, es gibt aber auch zahlreich zufällig generierte Überlandkarten, die sich über 4 Gebiete erstrecken und prozessual generierte Verliese warten auf den Einzelspieler. Außerdem, erlaubt Empire of Embers dem Spieler, sein eigenes völlig zerstörbares dreidimensionales Königreich zu entwerfen, zu dekorieren, zu verteidigen und es in der Ich-Perspektive zu besichtigen. Noch wichtiger ist, dass diese von Spieler kreierten Städte in einem asynchronen Multispielermodus ausgetauscht werden können, in dem die Spieler die Städte eines anderen Spielers runterladen, angreifen und plündern können.