Assassin’s Creed Shadows angespielt

Keine Questmarker mehr?

Nachdem wir einen Prolog und eine Quest spielen konnten, war noch etwas Zeit sich die offene Welt in der Region Harima anzusehen. Dabei ist uns aufgefallen, das es in AC Shadows keine klassische Missionsliste mehr gibt, sondern man die nächste Aufgabe über eine Art Hinweisbaum im Menü angedeutet wird und immer mehr Einträge dazukommen. So gilt es auch während seinen Streifzügen neue Informationen zu sammeln um mehr Hinweise für die nächsten Aufgaben zu bekommen. Als Neuerung dürfen auf der Landkarte auch sog. „Scouts“ entsendet werden, die die jeweilige Gegend erkunden und uns weitere Informationen zu unseren Aufträgen liefern. Insgesamt ein interessanter Ansatz um mehr Spannung und Tiefe in das Gameplay zu bekommen, als stur eine Mission nach der anderen abzugrasen.

Erstmalig verbesserter Basenbau

Diese Möglichkeit konnten wir zwar in unserer Testsession noch nicht ausprobieren, aber es soll in AC Shadows deutlich mehr Möglichkeiten geben, seinen Rückzugsort, also das eigene Versteck besser auszubauen bzw. zu gestalten.

Mittels gesammelter Ressourcen können neue Gebäude gebaut werden, wie etwa ein Schmiede oder ein Teehaus, was wiederum Vorteile bringt. Dazu gesellt sich einiges an Dekorationsmöglichkeiten und sogar Haustiere können gehalten werden.

Prächtiges Sommerwetter oder ein fieser Schneesturm?

Auf der diesjährigen gamescom zeigt Ubisoft hinter verschlossenen Türen zwar noch kein richtiges Gameplay, aber präsentierte viele Infos zu den technischen Features des Spiels. Dazu gehört ein dynamisches Wettersystem, ein Wechsel der Jahreszeiten und noch einiges mehr. Das alles soll Auswirkungen auf das Gameplay haben. Allerdings haben wir in unserer Anspielsession leider noch nicht sehr viel davon mitbekommen, aber was uns aufgefallen ist, das die Grafik äußerst stimmig und lebendig wirkt. Der Regen prasselt auf die Figuren nieder, Blätter wehen über die Straßen und auch die Beleuchtung wurde nochmals verbessert. So kann z.B. Naoe Kerzen oder Fackeln löschen oder sogar mit dem Wurfmesser ausschalten.

Hier wird wohl erst die endgültige Fassung zeigen was AC Shadows grafikmäßig draufhat, aber wir sind guter Dinge das das Spiel das bisher schönste Assassin’s Creed wird.