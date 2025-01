Hyper Light Breaker im Test

Gameloop – Die and Retry

Hyper Light Breaker ist ein 3D Actionspiel in der Third-Person Perspektive. Ihr könnt von Anfang an angreifen, parieren, eine Fähigkeit einsetzen, (doppel-)springen, dashen und auf euer Hoverboard steigen, um sich schnell durch die Landschaft zu bewegen. Ihr habt auch einen Schwebeschirm mit dabei, womit ihr von Hügeln nach unten gleiten könnt, ohne bei der Landung Schaden zu nehmen. Der Kampf ist eine Kombination aus rasantem Hack-and-Slash (ein wenig wie Bayonetta oder Devil May Cry) und dem Einsatz von Fernkampfwaffen, sofern ihr Munition dafür habt. Gegner können fixiert werden, wie bei Souls-like Spielen üblich. Ihr sammelt Ressourcen ein, die überall in der Landschaft verteilt herumliegen (meistens in Kisten, oft auch in Steinen oder Pflanzen oder natürlich bei besiegten Gegnern), bis ihr das Zeitliche segnet. Anfangs ist es schwer, Möglichkeiten zur Heilung zu finden. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch, meine ersten Runs haben immer nur ein paar Minuten gedauert. Es ist nicht einfach zu überleben, wenn ihr in 3D von allen Seiten von – meines Erachtens viel zu vielen – Nahkampf- und Fernkampfgegnern angegriffen werdet. Oft bemerkt ihr einen Gegner erst, wenn ihr einen Treffer einsteckt. Anfangs ist es extrem wichtig, dass ihr versteht, wie ihr euch heilen könnt. Vergesst die herumliegenden Gesundheits-Gegenstände, die retten euch nicht. Ihr müsst euch während des Runs in die Siedlung zurückzuziehen. Dazu müsst ihr zum Teleporter, dort ein paar Wellen kleinerer Gegner besiegen – und zurück geht es in die Siedlung. Dort könnt ihr euch heilen, Dinge kaufen – um dann wieder zum Einsatz zurückzukehren (ohne das die ganze Welt neu generiert wurde). Nach eurem Tod landet ihr ebenfalls wieder in der Siedlung. Ihr habt mehrere Leben, bis die Außenwelt neu generiert wird.

Einen Hub gibt es natürlich auch – die Siedlung. Nach jedem Run könnt ihr eure erbeuteten Ressourcen verwenden, um die Siedlung auszubauen. In der Siedlung (cursed Outpost) könnt ihr permanente Verbesserungen freischalten, neue Händler rekrutieren und Ausrüstungsgegenstände kaufen. Natürlich braucht ihr dazu Dinge (Cores, Blood, Abyss Stones, Golden Ratios), die ihr zuvor in der Außenwelt gefunden habt. Anfangs ist der Hub vollkommen heruntergekommen – verfallen, verdreckt, von Pflanzen überwuchert, voller geschlossener Geschäfte. Außer dem Kommandanten sind nicht viele Leute anwesend. Ein Händler für Nahkampfwaffen, einer für Fernkampfwaffen, ein Reparaturshop – das wars auch schon. Im Laufe des Spieles verwandelt ihr den Hub jedoch in einen blühenden Außenposten. Perfekt ist das Spiel aktuell noch nicht, ein paar der Dinge die mir negativ aufgefallen sind ist beispielsweise die Interaktivität der ganzen NPCs. Wirklich gesprächig sind die Bewohner des Hubs nämlich aktuell noch nicht – eigentlich schauen sie euch derzeit alle nur dumm an, ohne irgendetwas zu sagen. Ein Tutorial gibt es im Spiel auch nicht, nur ein paar Bildschirme mit sehr allgemeinen Hinweisen. Es ist ja spannend, alles alleine herauszufeinden, aber ein wenig Unterstützung wäre schon hilfreich. Gegnerische Angriffe zu parieren ist sauschwer – meistens werde ich getroffen und habe keine Chance auf einen Bonusschaden verursachenden Gegenangriff.