Xbox Developer_Direct: Alle Ankündigungen im Überblick

Während der Developer_Direct hat Xbox eine Menge brandneues Gameplay gezeigt und Einblicke von den Entwickler*innen in vier kommende Spiele erhalten, die für Xbox Series X|S, PC, Game Pass und Cloud erscheinen.

Wir haben die Studios hinter DOOM: The Dark Ages, South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 und NINJA GAIDEN 4 besucht, um hinter die Kulissen zu schauen, einen Blick auf neues Gameplay zu erhaschen und wichtige Informationen zu jedem einzelnen Spiel direkt von den Entwickler*innen zu bekommen. Und um die Rückkehr von NINJA GAIDEN zu feiern, haben wir außerdem angekündigt, dass die Remastered-Version des beliebten Xbox-Klassikers, NINJA GAIDEN 2 Black, ab heute für Xbox Series X|S, PC und Game Pass erhältlich sein wird.

DOOM: The Dark Ages – Veröffentlichung am 15. Mai 2025

Das Team von id Software hat einen Einblick in DOOM: The Dark Ages gewährt und verraten, dass der kinoreife, epische Ego-Shooter am 15. Mai 2025 erscheinen wird. DOOM: The Dark Ages, ein Prequel zu DOOM (2016) und DOOM Eternal, spielt in einer düsteren Fantasy-/Sci-Fi-Welt mit seiner unverwechselbaren höllischen Atmosphäre. Mehr über das Spiel und zusätzliche Informationen von den Entwickler*innen erhältst Du in unserem Artikel auf Xbox Wire DACH

South of Midnight – Veröffentlichung am 8. April 2025

Compulsion Games hat uns einen Blick hinter die Kulissen ihres Studios in Montreal, Kanada, gewährt, um mehr über South of Midnight zu verraten, ihr neues Third-Person-Action-Adventure, das am 8. April 2025 erscheint. Die Reise der Protagonistin Hazel führt sie in eine düstere, magische Welt, wo sie ihre neuen Fähigkeiten als Weaver entdeckt. Ihre Geschichte ist voller makabrer Südstaaten-Folklore und Begegnungen mit mythischen, überlebensgroßen Kreaturen, die ihr Verständnis für ihre neu entdeckten Kräfte prägen. Mehr über die Geschichte des Spiels erfährst Du in unserem exklusiven Artikel auf Xbox Wire DACH.

Clair Obscur: Expedition 33 – Veröffentlichung am 24. April 2025

Wir haben in Montpellier, Frankreich, die Heimat von Sandfall Interactive besucht, wo sie ihr erstes Spiel entwickeln: Clair Obscur: Expedition 33. Dieses rundenbasierte RPG spielt in einer Fantasy-Version des Frankreichs des späten 19. Jahrhunderts, wo die Welt Jahr für Jahr einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt ist. Der Entwickler gab einen tieferen Einblick in die innovativen Spielmechaniken, wie das „Reactive Turn-Based“-System, und die einzigartige Art Direction, die die Welt des Spiels zum Leben erweckt. Als Krönung hat Sandfall Interactive das Veröffentlichungsdatum des Spiels bestätigt: Unsere Reise, um die Paintress aufzuhalten, beginnt am 24. April. Mehr über die kreative Vision des Teams und die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten erfährst Du auf Xbox Wire DACH.

NINJA GAIDEN 4 – Veröffentlichung im Herbst 2025

Team NINJA hat mit der Enthüllung von NINJA GAIDEN 4 die Rückkehr einer geliebten Serie angekündigt. Nach mehr als einem Jahrzehnt haben sich die Meister*innen der Action von Team NINJA und PlatinumGames mit Xbox Game Studios Publishing zusammengetan, um uns ein aufregendes neues Kapitel der NINJA GAIDEN-Serie zu präsentieren, einer Serie mit einer langen Geschichte auf Xbox.

Außerdem kehrt NINJA GAIDEN 2 Black grafisch überarbeitet zurück! Das hochgelobte und legendäre Spiel aus dem Jahr 2008 bietet die rasante Ninja-Action des legendären Helden Ryu Hayabusa.

Wie bei jeder Developer_Direct stellt die heutige Show nur eine Auswahl der Spiele dar, die dieses Jahr für Xbox erscheinen.

Als Nächstes steht Avowed auf dem Programm. Das kommende Fantasy-Rollenspiel von Obsidian Entertainment erscheint am 18. Februar 2025 für Xbox Series X|S, die Xbox App für Windows PC, Battle.net, Steam und Cloud. Es wird direkt zum Release im Game Pass verfügbar sein.