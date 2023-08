Blasphemous 2 im Test

Gallensaft – igitt!

Flaschen mit Gallensaft stellen unsere Gesundheit wieder her. Wir können zwei davon bei uns tragen und sie bei den Speicherpunkten wieder befüllen. Als Speicherpunkte dienen in der Gegend herumstehende Betpulte. Wir können hier beliebig oft den Spielstand speichern und unsere Fläschchen mit Gallensaft wieder befüllen, auch unsere Gesundheit wird vollständig wiederhergestellt. Allerdings werden auch sämtliche bereits getötete Gegner (außer Bosse) wiederbelebt. Der alte Spielstand wird jedes Mal überschrieben. Wenn wir sterben, erscheinen wir am letzten besuchten Betpult wieder, sämtliche nach dem Speichern erzielten Fortschritte gehen verloren. Außerdem sammeln wir bei unserem Ableben Schuldfragmente an, die unsere Verteidigung schwächen und unsere Inbrunst verringern. Wir sollten also versuchen, sie rasch wieder loszuwerden. Zum Glück ist der Ablasshandel noch groß in Mode, mit ein paar Goldmünzen werden wir unsere Schuld zügig wieder los.

Die Texte sind auf deutsch (und in andere Sprachen) übersetzt, die Sprachausgabe ist jedoch nur in englisch oder spanisch vorhanden. Mein PlayStation 5 Controller hat ebenso wie der XBox One Controller problemlos funktioniert. Bei Verwendung eines PlayStation Gamepads werden auch die PlayStation Symbole im Spiel angezeigt. Ultrawidescreen wird nur mit schwarzen Streifen an den Seiten unterstützt. Cloud-Saves erlauben das Spielen auf unterschiedlichen Rechnern (und mit dem selben Spielstand). Blasphemous 2 für den PC gibt es auf Steam, GOG oder im Epic Store zu kaufen.