Capcom Arcade Stadium erhält neue Kollektionen und Features

Ghosts ‘n Goblins Resurrection

Capcom hat außerdem angekündigt, dass Ghosts ‘n Goblins Resurrection ab dem 1. Juni 2021 ebenfalls für PlayStation 4, Xbox One und den PC über Steam erscheint. Ghosts ‘n Goblins Resurrection wurde bereits für Nintendo Switch veröffentlicht und ermöglicht es nun noch mehr Spieler*innen, die Tiefen des Dämonenreichs herauszufordern, wenn es bald für weitere Plattformen veröffentlicht wird.

Die moderne Neuinterpretation zollt der legendären Capcom-Serie Ghosts ‘n Goblins Tribut und besticht mit märchenbuchartiger Grafik und herausforderndem Action-Platforming-Gameplay. Im neuesten Titel in der Reihe begibt sich der furchtlose Ritter Arthur auf ein gruseliges, neues Abenteuer, um die Prinzessin zu retten. Ghosts ‘n Goblins Resurrection beinhaltet acht verschiedene Waffen und drei Schwierigkeitsstufen: Squire, Knight und Legend. Der brandneue Page-Modus schenkt Neueinsteigern außerdem unbegrenztes Leben. Erstmals in der Reihe können jetzt bis zu zwei Freund:innen oder Familienmitgliedern dem Ritter im lokalen Mehrspieler:innen-Modus zur Seite stehen. Als einer von drei Charakteren können Mitspieler Arthur bei seinen Missionen unterstützen: Barry, der Barrieren erschafft; Kerry, der Arthur durch gefährliche Situationen trägt; und Archie, der Brücken kreieren kann.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection ist zum digitalen Download für die Nintendo Switch erhältlich und kann ab sofort für PlayStation 4, Xbox One and Steam vorbestellt werden. Spieler*innen, die den Titel für PlayStation 4 oder Xbox One vorbestellen, profitieren von einem 24-Stunden Vorabzugang. Vorbesteller der PC-Version erhalten ein Set, bestehend aus einem speziellen Wallpaper und einem Mini-Soundrack.

Über Capcom Arcade Stadium

In Capcom Arcade Stadium können Spieler den elektrisierenden Nervenkitzel einer Spielhalle mit 32 Action-geladenen Klassikern zu sich nach Hause holen, darunter ein Gratis-Download von 1943 – The Battle of Midway – und das Originalspiel Ghosts ‘n Goblins als alleinstehendes Add-On. Retro-Fans können sich für den Kauf von bis zu drei verschiedenen Arcade-Paketen entscheiden. Jedes beinhaltet eine andere Spielhallen-Ära, von Klassikern der 80er wie Bionic Commando und Strider, bis hin zu 90er Hits wie Super Street Fighter II Turbo. Außerdem können Spieler*innen die komplette Sammlung erwerben, welches alle drei Pakete mit jeweils zehn Spielen enthält, um maximale Retro-Nostalgie hervorzurufen – und zusätzlich beim separat erhältlichen Spiel Ghost’n Goblins zuschlagen! Diese Must-Have-Collection unterstützt bei einigen Spielen den lokalen Mehrspieler:innen-Modus für bis zu 4 Spieler:innen. Zusätzlich verfügt jedes Spiel über eine Reihe an Optionen zur Spielanpassung, darunter Spielgeschwindigkeit, Schwierigkeitsstufe, Anzeige-Einstellungen, Filter und diverse Rahmen inklusive einiger 3D-Versionen von Spielhallen-Automaten. Außerdem ist es mit dem Rewind-Feature möglich, jedes Spiel zurückzuspulen, um sich selbst (oder eine/n Freund/in) vor unvorhergesehenen Gefahren zu schützen.