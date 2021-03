Card Battler Special – Teil 2

A Long Way Down

A Long Way Down vom französischen Entwickler Seenapsis (Publisher: Goblinz Publishing) ist vielleicht objektiv gesehen nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber es macht mir trotzdem unheimlichen Spaß. Es ist ein Roguelite Card Battler, alle Kämpfe werden durch rundenbasierte Kartenkämpfe gelöst. Bereitet euer Deck mit 15 Karten (und 5 weiteren, die an das Inventar gebunden sind) vor, rüstet euren Charakter aus (Waffe, Helm, Schuhe…) und betretet den Dungeon. Die Levels bestehen aus schwebenden, oft nicht zusammenhängenden Kacheln, so dass ihr zunächst den Boden aufbauen müssen, auf dem ihr euch bewegen könnt. Dazu bekommt ihr zufällige Bodenkacheln, und könnt in den Dungeons weitere Kacheln finden.

Jeder Level ist prozedural generiert, aber zumindest die Endbosse und die Quests scheinen immer gleich zu sein. Es gibt auch einen Dungeon Master, der euch beobachtet, die Monster kontrolliert und auch Bodenkacheln legt, die er von euch gestohlen hat. Und er will euch tot sehen, zumindest sagt er das.

Ihr spielt einen Kerl, der gerade gestorben ist und keine Ahnung hat, warum er nun die Verliese der Unterwelt durchqueren (und den Ausgang erreichen) muss. Die anderen Helden, die er trifft, sind nicht nur aus völlig anderen Zeitzonen, sondern auch völlig ahnungslos. Da spricht ein Priester aus der realen Welt mit euch, er sagt, er führe ein Ritual an eurem Körper durch. Oder so ähnlich. Ihr geht allein durch die Dungeons, aber bis zu zwei weitere Helden können sich euch anschließen, zumindest zeitweise.

Wenn ihr auf Feinde trefft, beginnt der Kampf. Verwendet eure Karten, um anzugreifen/euch zu verteidigen und um Zaubersprüche zu sprechen, bis eure Feinde tot sind. Wenn ihr keine Karten mehr habt, was ziemlich schnell passiert, können ihr nur noch den schwachen Grundangriffszauber (der an eurer Waffe hängt) verwenden. Nach jedem Kampf bekommt ihr Beute, aber eure Gesundheit regeneriert sich nicht. Ihr könnt während des Kampfes Heilzauber verwenden oder Feuerstellen besuchen, um einige Lebenspunkte wiederherzustellen, Heiltränke helfen ebenfalls. Wenn ihr ein Level beendet, werdet ihr auch geheilt, aber während eines Levels werden ihr des Öfteren ziemlich wenig Gesundheit haben. Warum man keine Karten benutzen kann, um sich außerhalb eines Kampfes zu heilen, ist mir schleierhaft.

Wenn man stirbt, verliert man den Inhalt seines Rucksacks (alles, was man im aktuellen Level gesammelt hat), aber nicht, was man trägt oder was man nicht mit in den Dungeon genommen hat. Ihr startet das Level auch neu, es gibt hier also keinen Permadeath. Wenn ihr das Spiel verlasst, während ihr euch in einem Dungeon befindet, wird das Spiel automatisch gespeichert. Das Wiederholen von Leveln zum Grinden ist möglich.

Ihr verbessert den Charakter mit neuer Ausrüstung und neuen Zaubersprüchen, die ihr findet oder aus den toten Händen eurer Feinde reißt, zusätzlich könnt ihr Zaubersprüche oder Gegenstände mit Münzen (Staub genannt) verbessern, die man in den Dungeons findet. Ein bisschen Grinden hilft, das Spiel einfacher zu machen. Das Spiel besteht aus drei Welten mit jeweils ein paar Dungeons. Jede Welt hat ihre eigenen Monster mit ihren eigenen Zaubersprüchen, so dass ihr euer Deck zumindest zwischen den Welten entsprechend anpassen solltet.

A Long Way Down ist ein nicht zu komplexer Card Battler, der eher für Genre-Neulinge interessant ist. Mir hat er jedenfalls gut gefallen. Die Kartenvielfalt ist nicht so extrem hoch, aber das macht das Gameplay entspannend und nicht zu kompliziert.