CCP Games präsentiert die Roadmap 2023 für EVE Online

CCP Games hat heute eine 12-monatige Entwicklungs-Roadmap für EVE Online veröffentlicht, die das 20-jährige Jubiläum des MMOs im Jahr 2023 mit zwei neuen Erweiterungen und der für Mai geplanten Einführung der Microsoft Excel-Integration feiern wird.

Der Stream, in dem CCP Games über die Pläne 2023 spricht, kann auf dem offiziellen Twitch Kanal angeschaut werden. Weitere Informationen gibt es außerdem in dem offiziellen Blogbeitrag.

„2022 war ein großartiges Jahr für EVE, aber 2023 wird monumental werden“, sagte CCP Games‘ Creative Director Bergur Finnbogason. „Während wir nun in dieses majestätische dritte Jahrzehnt von EVE eintreten, kratzt unsere Roadmap nur an der Oberfläche dessen, was wir in Arbeit haben. Wir werden die Zukunft der Weltraumschlachten mit zwei Erweiterungen weiterentwickeln, die noch in diesem Jahr erscheinen und eine Fülle neuer Ereignisse, Inhalte und Features für die Spieler und unsere unglaubliche Community mit sich bringen, auf die sie sich freuen können.“

Piloten können sich im Jahr 2023 auf zwei umfangreiche Inhaltserweiterungen freuen. Aufbauend auf der dynamischen Erzählung, die in der Erweiterung Aufstand eingeführt wurde, bieten die kommenden Inhaltsupdates frische Handlungsstränge, neue Features und belebende Events rund um New Eden. Beginnend mit dem Direct Enlistment-Feature, das im ersten Quartal 2023 eingeführt wird, können Spielerinnen und Spieler nahtlos an Factional Warfare-Events teilnehmen, ohne ihre Korporationen oder Allianzpartner zu verlassen. Weitere Updates für die EVE Evolved-Initiative und das Factional Warfare-System werden in den kommenden Monaten verfügbar sein.

In Partnerschaft mit Microsoft können Spielerinnen und Spieler mit einem Omega-Abonnement Daten direkt aus der EVE-API in Microsoft Excel importieren, indem sie ein natives Excel-Plugin verwenden, wenn das Feature im Mai eingeführt wird. Die Excel-Kompatibilität, die auf dem EVE Fanfest 2022 vorgestellt wurde, ermöglicht es den Spielerinnen und Spielern, auf alles zuzugreifen und alles zu berechnen, von Gewinnspannen bis hin zu Kampfstrategien, wodurch die täglichen EVE-Operationen einfacher ausgeführt werden können. Eifrige Piloten können sich für die Teilnahme an der geschlossenen Beta ab Ende Januar bewerben.