Der Klassische, story-basierte Weltraum-Shooter CHORUS ist ab sofort im Konsolen- und PC-Kosmos verfügbar.

Mit CHORUS hat FISHLABS das nostalgische Gefühl klassischer Weltraum-Shooter aufgegriffen und gekonnt mit einer zeitgemäßen Denkweise vermischt, um den Geist dieser Spiele weiterzuentwickeln. CHORUS ist ab heute für Xbox Series X und Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4, Google Stadia, PC sowie Amazon Luna erhältlich.

In CHORUS übernehmen Spieler*innen die Kontrolle über das Piloten-Ass Nara, eine Flüchtige auf der Suche nach der Vernichtung des dunklen Kults, der sie erschaffen hat, die sich auf dem Weg dorthin ihrer verfolgten Vergangenheit stellen muss. Zusammen mit ihrem empfindungsfähigen Starfighter Forsaken erkundet sie uralte Tempel, nimmt an aufregenden Schwerelosigkeitskämpfen teil und kämpft, um die Widerstandskräfte gegen den Kult (bekannt als der Zirkel) und seinen Anführer, den Großen Propheten, zu vereinen.

Der Zirkel wird vom Großen Propheten regiert, aber es ist nicht viel über diese mysteriöse Figur bekannt. Unter seinem Kommando waren Nara und die Verlassenen für viele der großen Siege und Gräueltaten des Kults auf seinem Weg zur Herrschaft über die Galaxie verantwortlich. Einst der tödlichste Krieger des Zirkels, ist Nara nun der meistgesuchte Flüchtling.

Weitere Informationen über Chorus

Spieler*innen übernehmen die Kontrolle über Nara, die einst tödlichste Kriegerin des Kultes Circle, die zu dessen meist gesuchter Person geworden ist. Sie will den dunklen Kult zerstören, der sie einst erschaffen hat. Dabei stehen ihr in einer wahren Evolution des Weltraum-Shooters mächtige Waffen und bewusstseinsveränderte Fähigkeiten zur Verfügung. Gemeinsam mit Forsaken, ihrem Sentient-Starfighter, erkundet sie uralte Tempel, kämpft in der Schwerelosigkeit und blickt hinter die Fassaden unserer erwachenden Realität.

Eine Reise der Wiedergutmachung

Spieler*innen führen Nara, ein herausragende Pilotin, die sich gemeinsam mit Forsaken ihrer Vergangenheit stellt. Ihre Reise führt sie quer durch die Galaxis und hinter die Grenzen der Realität. Sie kämpft für die Wiedervereinigung der Rebellengruppen, gegen den Kult und ihren Anführer, den großen Propheten – koste es was wolle.

Reise hinter die Leere

Ein dunkles neues Universum, vollgepackt mit Geheimnissen und Konflikten. Atemberaubende Gebiete warten auf ihre Entdeckung: riesige Weltraumstationen und merkwürdige Ebenen hinter unserer Realität. Epische Kämpfe in Schwerelosigkeit, sowohl im grenzenlosen Kosmos als auch in engen Korridoren. Chorus verbindet spektakuläre Weltraumerkundung mit rasanten Gefechten und Action.

Ein Pilot, ein Schiff, eine lebende Waffe

Benutze und schalte mächtige und tödliche Waffen frei sowie wertvolle Kampf-Upgrades. Beherrsche die unvergleichliche Drift-Mechanik des Raumschiffs und die bewusstseinsverändernden Fähigkeiten, Teleportation und Telekinese. Bekämpfe riesige Gegnerhorden und zerstöre gigantische Kampfschiffe. Spieler bündeln die Feuerkraft ihres Schiffs, um zur mächtigsten, lebenden Waffe zu werden.

Key Features

Ein unvergleichliches Einzelspieler-Erlebnis

Spiele als dualer Protagonist: Nara und ihr empfindsamer KI-Begleiter und Starfigter Forsaken, auf einer Reise der Wiedergutmachung

Erlebe actiongeladenes Gameplay, das den Geist eines klassischen Weltraum-Shooters entwickelt

Kämpfe und vereine zugleich die Rebellen im Kampf gegen den Circle und ihren geheimnisvollen Anführer, den dunklen Propheten

Kämpfe gegen Horden an gegnerischen Starfightern, riesige Kampfschiffe und unbekannten Dingen aus der Leere des Raums.

Benutze mächtige, zerstörerische Waffen und faszinierende Fähigkeiten in der Schwerelosigkeit

Erkunde ein dunkles neues Sci-Fi-Universum, vollgepackt mit Geheimnissen und spannenden Konflikten

Genieße atemberaubende NextGen-Grafik in 4k – in allen Details

Entwickelt um die gen-9-Hardware voll auszuschöpfen: Ray-Traced-Reflektionen 4k-Auflösung mit 60fps Brillante Zerstörungseffekte Hochqualitative Volumetrics Unglaubliche Umwelt-Effekte



Website: www.ChorusTheGame.com