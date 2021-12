Gaming-Trends einmal anders, das bietet das Videoformat „Hit oder Shit“ unseres Partners Decamp Productions. Im neuen Video stellt sich die Frage „Wenn Schule ein Videospiel wäre“.

Zocken in der Schule klingt wie ein Traum. Unser Schulsystem hinkt allerdings ein bisschen hinterher und die Methoden wie uns Games Wissen vermittelt sind unangefochten. Wieso also nicht einfach sehen wie es in Spielen gemacht wird und dann auf unser Bildungssystem anwenden?