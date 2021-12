Gamers.at feiert 22 jähriges Jubiläum!

Heute möchten wir uns wieder einmal in eigener Sache bei euch melden. Gamers.at feiert nämlich das 22-jährige Jubiläum und es gibt in den nächsten Woche bei etlichen Gewinnspielen einiges zu gewinnen.

Vor fast genau 22 Jahren, in den ersten Tagen des Dezembers 1999 ging unser Spielemagazin erstmals an den Start und wir sind somit Österreichs ältestes existierendes Spielemagazin. Wir wollen diesen Umstand dazu benutzen um uns erstens bei eurer Treue für die vielen Jahre bedanken und hoffen auch in den nächsten Jahren auf eure Unterstützung als Leserin und Leser.

Davon könnt ihr euch natürlich nichts kaufen, aber wir haben jetzt passend zum Jubiläum und kurz vor Weihnachten einige interessante Gewinnspiele für euch vorbereitet, wo es vor allem Games und Filme zu gewinnen gibt. Ihr findet alle aktuellen Gewinnspiele in der entsprechenden Rubrik aufgelistet, aber wir möchten euch die Laufenden auch hier nochmals auflisten plus einem kleinen Überblick was in nächster Zeit noch dazu kommt.

Unsere Gewinnspiele

FEAR THE WALKING DEAD #6

1x Fear the Walking Dead Staffel 4-6 auf Blu-ray gewinnen

1x Fear the Walking Dead Staffel 4-6 auf Blu-ray gewinnen THE FOREVER PURGE

3x The Forever Purge auf Blu-ray gewinnen!

3x The Forever Purge auf Blu-ray gewinnen! The Green Knight

1x The Green Knight als DVD und Blu-ray gewinnen!

1x The Green Knight als DVD und Blu-ray gewinnen! THE WALKING DEAD #10

Ihr könnt die komplette Staffel 1-10 von The Walking Dead gewinnen!

Ihr könnt die komplette Staffel 1-10 von The Walking Dead gewinnen! Far Cry 6

3x Far Cry 6 für PS5 gewinnen!

3x Far Cry 6 für PS5 gewinnen! Kaiserschmarrndrama

1x DVD und 1x Blu-ray von Kaiserschmarrndrama gewinnen!

1x DVD und 1x Blu-ray von Kaiserschmarrndrama gewinnen! Just Dance 2022

3x Just Dance 2022 (jeweils 1x PS5, Xbox & Switch) gewinnen!

3x Just Dance 2022 (jeweils 1x PS5, Xbox & Switch) gewinnen! OLD

3x DVD von OLD und Horrorfilmpaket gewinnen!

3x DVD von OLD und Horrorfilmpaket gewinnen! Riders Republic

2x Riders Republic (jeweils 1 PS5 & Xbox) gewinnen!

2x Riders Republic (jeweils 1 PS5 & Xbox) gewinnen! CANDYMAN

3x Blu-ray von Candyman gewinnen!

Wir werden diese Liste laufend ergänzen, es wird sicher noch etwas dazu kommen und es sollte für jeden etwas dabei sein, also jetzt im Dezember öfter vorbeischauen und fleißig mitmachen und mit etwas Glück auch gewinnen!

In diesem Sinne feiert mit uns 22 Jahre Gamers.at, PROST!

Euer Team von Gamers.at