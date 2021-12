Gewinnspiel: Far Cry 6

Shooter-Fans aufgepasst, Ubisoft ist mit seinem neuesten Teil der Far Cry-Reihe wieder zurück und sorgt für jede Menge Action in Far Cry 6. Ihr könnt bei uns 3x das Spiel für PS5 gewinnen!

Über Far Cry 6



„Bist du böse? Bist du ein Monster?“, fragt der skrupellose Diktator seinen Sohn, während sie auf die Demonstranten blicken, die auf der Straße nach einer Revolution verlangen. Antón Castillo kam mit dem Versprechen an die Macht, dem einst wohlhabenden Land Yara zu seinem früheren Glanz zurück zu verhelfen und ist fest entschlossen, seine Vision eines Paradieses umzusetzen. Koste es, was es wolle. Mit seinem 13-jährigen Sohn Diego an seiner Seite hält Antón die Zukunft Yaras fest in seiner Hand. Yara, im Herzen der Karibik gelegen, ist ein tropisches Paradies, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Nach Jahrzehnten wirtschaftlicher Sanktionen ist das Land heruntergekommen, verarmt und geteilt. Während einige Yaraner Antón blindlings folgen, werden andere für seine Vision eines Paradieses unterjocht. Als die Brutalität seiner Herrschaft einen neuen Höhepunkt erreicht, kocht die Wut über und im ganzen Land entzünden sich die Feuer des Widerstands.

In Far Cry 6 tauchen die Spieler*innen in die chaotische Welt einer von Adrenalin getriebenen, modernen Guerilla-Revolution ein. Sie spielen Dani Rojas. Dani wurde auf Yara geboren und von dem Chaos der Ereignisse mitgerissen. Die Spieler*innen legen sich in intensiven Kämpfen im dichten Dschungel und dichtbesiedelten Städten mit Antóns Regime an. In diesem Kampf muss das benutzt werden, was sich finden lässt, Improvisation ist hier gefragt. Man erhält ein Arsenal von einzigartigen und neuen Waffen, Fahrzeugen und tierischen Gefährten (den sogenannten Amigos), um die Revolutionäre zu vereinen, die das tyrannische Regime dem Erdboden gleichmachen sollen.

Einen ausführlichen Testbericht zum Shooter könnt ihr bei uns nachlesen, ebenso zum DLC Vaas: Wahnsinn.

Was kann ich gewinnen?