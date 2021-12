Plattform-übergreifendes Koop-Gameplay für After the Fall: Vertigo

Vertigo Games hat heute das innovative plattformübergreifende Multiplayer-Gameplay vorgestellt, das den Kern des kommenden 4-Spieler-Koop-VR-FPS After the Fall bildet.

After the Fall, das am 9. Dezember auf Meta Quest 2, PlayStation VR und Steam erscheint, ist der nächste VR-Action-FPS von den Machern von Arizona Sunshine, der die Spieler*innen plattformübergreifend in einer feindseligen VR-Welt im Kampf gegen eine besondere Art von Untoten vereint – und gegeneinander.

Durch den plattformübergreifenden Multiplayer bringt After the Fall die VR-Community auf eine Art und Weise zusammen, wie es bisher selten der Fall war. Das heutige Video zeigt das charakteristische plattformunabhängige Koop-Gameplay des Spiels, das aus allen Plattformperspektiven in einer plattformübergreifenden Spielsitzung aufgenommen wurde.

Die Veröffentlichung am 9. Dezember ist erst der Anfang für After the Fall, denn Vertigo Games plant bereits regelmäßige Updates und umfangreiche Inhalte, die die Spieler*innen immer wieder aufs Neue begeistern werden. Die Launch-Edition beinhaltet automatischen Zugriff auf die gesamte Frontrunner-Saison, die eine Reihe neuer Karten, Spielmodi und Features in die Welt von After the Fall bringen wird. Weitere Details werden noch bekannt gegeben.

After the Fall spielt in den eisbedeckten Ruinen eines alternativen L.A. der 1980er Jahre, fast 20 Jahre nach der Apokalypse, und kombiniert eine sich entwickelnde VR-Welt, die mit Spielern und Spielerinnen auf allen Plattformen geteilt wird, mit actionreichem Koop-Gameplay, das von Grund auf für VR entwickelt wurde.

Die Spieler*innen begeben sich in die Überreste eines zugefrorenen, postapokalyptischen L.A., schwingen tödliche Waffen sowie 1980er-Jahre-inspirierte Technologie mit realen Bewegungen und entwickeln ihren eigenen Kampfstil, während sie sich mit anderen auf der ganzen Welt zusammenschließen, um gegen Gegner-Horden sowie übermächtige Bosse antreten. Damit wollen sie die Stadt zu einem besseren Ort zu machen, als ihre Vorgänger diese hinterlassen haben.

