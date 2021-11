Far Cry 6 – Vaas: Wahnsinn im Kurztest

FAZIT

Vaas: Wahnsinn ist anders als das Hauptspiel, und das ist gut so, denn dieses Trial and Error Spielprinzip bringt frischen Wind in die Sache, auch wenn ich aufgrund des vielen Grindens nicht allzu lange am Stück in Vaas Körper stecken wollte. Der Inselausflug stellt eine willkommene Challenge und Abwechslung zu Danis Mission Yara zu befreien dar und lockt mit mysteriösen Orten, verrückten Missionen, optisch richtig schön gestalteten Arealen, die zur Erkundung einladen und spannenden Visionen, die mehr über den Antagonisten preisgeben. Für Kenner*Innen des dritten Teiles dürfte das Add-On ein paar ganz besondere Momente beinhalten, aber auch für Far Cry 3-Story-Neulinge, wie mich, hat der DLC ein spannendes Erlebnis dargestellt. Ich kann es auch kaum erwarten, mehr über die Schurken Pagan Min und speziell Joseph Seed herauszufinden. Und zusätzlich will ich jetzt Far Cry 3 spielen – also Ubisoft, wie wäre es mit einem Next-Gen Remake?