Company of Heroes 3 im Test

Allerdings nicht zu einem entspannenden Badeurlaub an die Adria, sondern zum Kriegsschauplatz Nordafrika, wo das Deutsche Afrika Korps unter dem Wüstenfuchs Erwin Rommel gegen den britischen Kommandanten der achten Armee, Bernard Montgomery (Monty) gekämpft hat. Wir spielen die Truppen des deutschen Afrika Korps und ihrer italienischen Verbündeten, die gegen die Truppen der Engländer und ihrer Soldaten aus dem ganzen Commonwealth kämpfen. Eingewoben ist auch eine Gesichte von in Tripolitanien wohnenden Einheimischen, deren Land zum Schauplatz eines fremden Krieges wurde.

Company of Heroes 3 spielt allerdings nicht nur in Nordafrika, sondern der zweite große Teil des Spieles handelt in Italien, nachdem die Alliierten in Nordafrika gewonnen haben und in Italien gelandet waren, um von dort das Deutsche Reich von Süden her anzugreifen. Der Vormarsch der Amerikaner und Briten ist historisch überaus langsam und nur unter hohen Verlusten vonstatten gegangen.

Company of Heroes 3 bietet vor allem Landgefechte, aber auch Flugzeuge können angefordert werden und Schiffe kommen im Spiel vor. Das Spiel spielt sich natürlich sehr ähnlich wie der Vorgänger, aber es werden auch mehrere komplett neue Spielmechaniken eingeführt. Neben den beiden Einzelspielermodi (den Missionen in Nordafrika und der dynamischen Kampagne in Italien) liegt der Schwerpunkt aber natürlich ganz massiv auf dem Mehrspielermodus. 1v1, 2v2, 3v3 und 4v4 Gefechte sind möglich, sowohl gegen Menschen als auch kooperativ gegen Computergegner. Bei der CPU könnt ihr zwischen vier Schwierigkeitsstufen wählen.