Conan Exiles erscheint im Xbox Game Pass

Conan Exiles und die Inseln von Siptah im Wandel der Zeit

Seit dem Beginn des Early Access von Conan Exiles: Isle of Siptah am 15. September 2020 gab es einschneidende Veränderungen im Spiel, so wurde die Landmasse vergrößert und die Umgebung lebendiger und vielfältiger gestaltet. Eine neue Religion hat die Insel erreicht, die es den Spielern erlaubt, den Avatar des furchteinflößenden Spinnengottes Zath zu beschwören und zu kontrollieren. Zath taucht auch im Hauptspiel auf und ist nichts für schwache Nerven: Manifestiert sich das Monster, lässt es zahlreiche Spinnen vom Himmel regnen und vernichtet Städte mit seinen giftigen Projektilen.

Drei weitere NPC-Fraktionen sind nach Siptah gezogen und versuchen nun, die Insel an sich zu reißen. Im Osten bauen die Stygischen Söldner wieder ihre alte Kolonie auf, in der westlichen Küste haben die Schwarzen Korsaren erschreckende Hochburgen für ihre Raubzüge aufgebaut und nahe dem beunruhigenden Turm in der Inselmitte schließen sich Menschen mit dunklen Kreaturen zusammen. Diese verwirrten Seelen sind bekannt als „Accursed” und drohen, die gesamte Insel in Dunkelheit zu hüllen.

Das Ergebnis ist eine Insel voller Geschichte, Reichtümer und Abenteuer, in der Spieler ums Überleben kämpfen, Festungen errichten und nach Herrschaft über die Region streben. Die volle Erweiterung erscheint am 27. Mai für PC, Xbox und PlayStation, kurz nach dem dritten Jubiläum von Conan Exiles.