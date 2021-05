Tom Clancy’s The Division Heartland enthüllt

Ubisoft enthüllt neue Details zum Ausbau von The Division mit neuen Spielen und transmedialen Inhalten und erweitert das Tom Clancy’s The Division-Universum um einen neuen eigenständigen Erlebnis innerhalb die Serie: Tom Clancy’s The Division Heartland.

Ubisoft enthüllte heute neue Details zur Erweiterung des Tom Clancy’s The Division-Universums, unter anderem dem eigenständigen Erlebnis: Tom Clancy’s The Division Heartland. Der Launch von Tom Clancy’s The Division im Jahr 2016 markierte die erste komplett neue IP unter der Dachmarke von Tom Clancy seit 2009 und das Spiel brach gleich mehrere Ubisoft-Verkaufsrekorde. Die Franchise setzte ihre Entwicklung fort, wobei Tom Clancy’s The Division 2 zu einem der erfolgreichsten Spiele des Jahres 2019 wurde und seine Erweiterung, Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York, 2020 die höchste Spielaktivität in der Franchise aufwies.