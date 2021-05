Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ab Juni auch für Nintendo Switch

Features der Remaster

Mit neuen Tricks, Geheimnissen und mehr, die es zu entdecken gilt, werden die Originalspiele in völlig neue Höhen geführt! Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 bietet außerdem mit den Multiplayer-Modi online jede Menge Gameplay-Optionen. Unter den neuen Features des Remasters finden sich zudem mehr Ziele als jemals zuvor, neue Herausforderungen, um das Gameplay aufzumotzen, und mehr.

Neue Anpassungen – Die Modi Mach-dir-den-Park und Mach-dir-den-Skater sind zurück! Neu ist dieses Mal jedoch der starke Editor, der ganz neue Anpassungsmöglichkeiten bietet. Spieler können ihre eigenen Parks online mit Freunden teilen, bereits veröffentlichte Parks den eigenen Vorlieben entsprechend neu zusammenmischen und Skater mit tonnenweise Personalisierungsoptionen verändern.

Legendärer Soundtrack – Einer der großartigsten Videospiel-Soundtracks überhaupt kehrt zurück. Die zahlreichen legendären und bei Fans beliebten Songs aus dem Original-Soundtrack, der eine ganze Generation definiert hat, sowie 37 brandneue Tracks geben den Spielern den nötigen Schub auf dem Deck. Mit einer musikalischen Palette, die von Oldschool-Rap der 80er über Ska-Sounds der 90er bis hin zu internationalen Indie-Hits sowie angesagten neuen Künstlern reicht, spiegeln diese neuen Songs den facettenreichen Sound der modernen Skateboard-Welt wider. Zusammen mit den Tracks aus den Originalspielen bilden sie eine absolute Knaller-Playlist!

Killer-Kader – Sie sind alle wieder da! Tony Hawk, Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Chad Muska und all die anderen Profi-Skater aus den zwei Original-Games kehren zurück, und diesmal mit lebensechten HD-Details.

Neuzugänge

Doch damit nicht genug: Zusätzlich rundet eine Riege neuer Talente der aktuellen Skateboard-Szene die Auswahl ab, die den Fans zur Verfügung steht. Mit an Bord (und auf dem Board) sind Nyjah Huston, Leo Baker, Leticia Bufoni, Aori Nishimura, Lizzie Armanto, Shane O’Neill, Riley Hawk und Tyshawn Jones. Einige dieser neuen Profis sind bereits in den vergangenen Tony Hawk’s Pro Skater-Titeln aufgetreten und präsentieren in Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 nun erstmals auch in den ersten beiden Spielen der Reihe ihre Grinds, Ollies und Kickflips.

Plattformen

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 für Nintendo Switch erscheint am 25. Juni. Das Spiel ist bereits für PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, die Familie an Xbox One-Konsolen von Microsoft, inklusive Xbox One X, sowie über die Epic-Plattform für PC erhältlich.