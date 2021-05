Turtle Beach Recon 500 Wired Gaming Headset – jetzt vorbestellbar

Tragekomfort und Multiplattform-Konnektivität

Neben dem Hauptaugenmerk auf die Klangqualität verfügt das Turtle Beach Recon 500 Gaming Headset über Turtle Beachs geräuschunterdrückendes TruSpeak-Mikrofon, während Memory Foam-Polster, die brillenfreundliche ProSpecs-Technologie und besondere Leichtigkeit für außergewöhnlichen Komfort sorgen. Mit einer Standard-3,5-mm-Audioschnittstelle schafft das Recon 500 Multiplattform-Konnektivität mit Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC und kompatiblen Mobilgeräten.

Zielgruppe des Recon 500

Das Recon 500 mit einer UVP von 79,99 € richtet sich an all jene Gamer, die ihr Spielerlebnis mit einem leistungsstarken, erschwinglichen Headset steigern möchten. Erhältlich in den Farben Schwarz und Polarweiß, können Fans das Recon 500 ab sofort bei teilnehmenden Händlern und auf turtlebeach.com vorbestellen. Das Recon 500 Gaming Headset von Turtle Beach kommt am 30. Mai 2021 in Nordamerika und am 18. Juni 2021 in Europa in den Handel.