Contra: Operation Galuga im Test

Run and Gun in Perfektion

Contra: Operation Galuga ist typisches 2D Run’n’Gun. Wir laufen und ballern, allerdings sind wir ein wenig mobiler als in den klassischen Spielen. Doppelsprung gehört von Beginn an zu unseren Fähigkeiten, ebenso das Sprinten (Dash). Acht weitere Fähigkeiten können wir im Laufe des Spieles erlernen. Wie schon seit Teil eins der Serie können wir uns auch flach am Boden hinlegen, um den – vergleichsweise langsam – heranfliegenden gegnerischen Geschossen auszuweichen. An Stahlträgern hanteln wir uns problemlos entlang. Die Steuerung erfolgt mit dem Controller, bei Drücken von RT bleiben wir am Platz stehen und können mit dem Stick unsere Feuerrichtung verändern und so in alle Richtungen feuern. Wir tragen bis zu zwei Spezialwaffen (insgesamt gibt es sechs) mit uns, zwischen denen wir jederzeit sekundenschnell wechseln können. Es gibt insgesamt acht Spielabschnitte. Im zweiten Level laufen wir nicht zu Fuß, sondern sind auf einem Hoverbike unterwegs und können nicht anhalten. Versorgungsabwürfe bringen neue Waffen, wenn wir sie einsammeln. Wir können auch eine unserer Waffen überlasten (und damit zerstören), wodurch wir kurz eine Extrafähigkeit erhalten. Waffen können in ihrer Leistung verbessert werden, wenn wir ein Upgrade für sie aufnehmen.

Es gibt einen Storymodus, Arcademodus und einen Herausforderungsmodus. Das Spiel kann alleine gespielt werden, auch wenn im Storymodus beide Elitesoldaten an der Mission beteiligt sind. Sie treffen sich immer wieder bei den Zwischensequenzen. Noch besser ist es aber, den Storymodus gleich gemeinsam mit einem Freund im lokalen Zweispielermodus zu spielen. Dann steuert einer Bill und einer Lance. Chaotisch, aber auch unheimlich witzig. Im Arcademodus könnt ihr zu viert (lokal) spielen. Zu Bill und Lance gesellen sich dann noch zwei Probotectoren (Soldaten in einem Kampfanzug) oder andere freigeschaltene Helden, Gespräche und Zwischensequenzen gibt es in diesem Modus nicht. Der Herausforderungsmodus wiederum bietet 30 schwierige Einzelszenarien und ist nur für einen Spieler möglich. Am PC kann problemlos mit Ultrawidescreen (21:9) gespielt werden – allerdings mit schwarzen Balken auf der Seite. Der Gamepadsupport am PC ist gut – Playstation Dual Shock und X-Box One Controller haben auf Anhieb funktioniert. Erhältlich ist Contra: Operation Galuga für den PC auf Steam, für die Konsolen in den jeweiligen digitalen Shops. Es sind auch physische Fassungen für die Konsolenversionen geplant.