Mario vs. Donkey Kong im Test

Simplizität ist Trumpf

So simpel wie die Story ist auch das Gameplay von Mario vs. Donkey Kong: In einem meist mehrere Bildschirme umfassenden Level muss Mario zunächst einen Schlüssel finden, mit dem er den nächsten Spielabschnitt öffnet und an dessen Ende ein kleiner Mini-Mario wartet. Natürlich ist der Weg dorthin gespickt mit zahlreichen Hindernissen. Man muss logisch denken und die Umgebung geschickt nutzen, um die Mini-Marios zu erreichen. So müssen Kisten verschoben, Brücken gebaut und Schalter aktiviert werden, um den Weg freizumachen. Und es wäre nicht Mario, wenn er dabei nicht die eine oder andere Jump’n’Run-Einlage absolvieren müsste. Dazu nutzt er nun auch einige neue Fähigkeiten. Im Handstand ist er nicht nur sicher vor herabfallenden Gegenständen, sondern kann daraus auch höher springen und mit einem Hammer kann er Blöcke und Gegner zerschlagen. Im Gegensatz dazu verliert er aber seine Sprungkraft, sobald er Gegenstände wie Kisten mit sich schleppt. Jede Welt besteht aus insgesamt sechs Level, danach muss Mario die vorher befreiten Mini-Marios durch einen weiteren Parkour in eine Spielzeugkiste lotsen. Diese dienen dann quasi als Extra-Leben im anschließenden Bosskampf. Hier sitzt Donkey Kong meist auf einer erhöhten Plattform und wirft mit Gegenständen nach uns. Diesen sollte man einerseits möglichst ausweichen, andererseits aber auch einsammeln und zurückwerfen, um damit den Affen zu schwächen.

Die Mini-Marios sind in insgesamt acht verschiedene Welten verteilt. Diese sind sehr abwechslungsreich gestaltet und warten jeweils mit sehr individuellen neuen Gegner und Hindernissen auf. Werden die ersten Levels lediglich von mechanisch betriebenen und somit eher stupiden Shy Guys bevölkert, gibt es in der Dschungelwelt flammen speiende Piranha-Pflanzen und in der Gruselvilla Buu Huus, welche den kleinen Klempner verfolgen. Die Levels werden damit nicht nur immer schwieriger, sondern sind dadurch auch sehr abwechslungsreich gestaltet.