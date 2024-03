Death of a Wish im Test

Soulslike?

Death of a Wish ist ein Action-RPG, das euch motiviert, eure Feinde möglichst stylisch und aggressiv zu eliminieren. Ihr habt dazu ein Schwert, mit dem ihr leichte oder schwere Angriffe durchführen könnt. Längeres Drücken des Angriffsknopfes führt zu einem besonders schweren Angriff. Gegnerische Angriffe können im richtigen Moment geblockt werden, was den Gegner betäuben kann und euch die Möglichkeit für einen verheerenden Gegenangriff eröffnet. Ihr seit mit einem Haustier unterwegs, das ebenfalls angreifen kann. Bei Kämpfen gegen mehrere Gegner, besonders wenn es eine Mischung aus Nah- und Fernkämpfern sind, kann es vor lauter Grafikeffekten ein wenig unübersichtlich am Bildschirm werden. Zum Glück könnt ihr sehr oft einfach aus dem Chaos heraus dashen.

Wenn euer Lebensbalken aufgebraucht ist, werdet ihr an den letzten Speicherpunkt zurückgesetzt und alle bereits besiegten Gegner erscheinen erneut. Um dies zu verhindern, könnt ihr jedoch auch kurz vor eurem Tod mit einer speziellen Fähigkeit die Zeit ein wenig zurück spulen. Es macht Sinn dies zu tun, wenn ihr in einem Kampf schwer verletzt werdet. Zu Beginn habt ihr fünf solche „Rewinds“ zur Verfügung, die sich an jedem Speicherpunkt (ebenso wie eure Lebensenergie) wieder auffüllen.

Besiegt alle Feinde in einem Raum, und die Tür in den nächsten Raum (oder eine Leiter nach oben oder unten) wird freigeschalten. Ihr könnt (aus einer im Laufe des Spieles immer größer werdenden Auswahl) zwei Arias ausrüsten, die eure Angriffe verbessern. Wahre Profis wechseln die ausgerüsteten Arias während eines Kampfes, was recht beeindruckende Combos ermöglicht. Mit ausreichend Erfahrungspunkten können bestimmte Charakterwerte von Christian erhöht haben. Es gibt fünf Kategorien (Stärke, Aria-Effektivität, Stärke eures Haustieres…). Dazu kann euer Held noch verschiedene Tugenden ausrüsten, die ebenfalls seine Werte verbessern. Insgesamt könnt ihr also Christian recht unterschiedlich weiterentwickeln und ausrüsten, um ihn an eure bevorzugte Spielweise anzupassen. Eine Karte der Umgebung wird automatisch gezeichnet. Die Farbwahl der Figuren im Spiel ist interessant – Feinde sind rot, Freunde sind blau, während wichtige NPCs in orange gezeichnet sind.