CORSAIR K70 RGB TKL Gaming-Tastatur und SABRE PRO Gaming-Mäuse

Hardware-Spezialist CORSAIR hat drei neuen Produkte seiner CHAMPION SERIES vorgestellt, die Peripheriegeräte in Wettkampf-Qualität umfasst, und die für Esport-Profis entwickelt und von ihnen getestet wurden. Angeführt werden die neuen Produkteinführungen von der schlanken mechanischen K70 RGB TKL Gaming-Tastatur mit Hyper-Polling von bis zu 8.000 Hz, unterstützt durch die CORSAIR AXON Hyper-Processing-Technologie, in einem kompakten, Tenkeyless-Design.

Zwei neue CORSAIR Gaming-Mäuse halten ebenfalls Einzug in die Produktreihe der CHAMPION SERIES: die SABRE RGB PRO und die SABRE PRO. Die SABRE RGB PRO und SABRE PRO sind die ersten Mäuse von CORSAIR, die die AXON-Hyper-Processing-Technologie mit 8.000 Hz Hyper-Polling nutzen. Sie ermöglichen blitzschnelle Eingaben und verfügen über eine angenehme ergonomische Form und ein extrem geringes Gewicht für hervorragende Handhabung und Kontrolle. Mit diesen zwei Gaming-Peripheriegeräten der CHAMPION SERIES verfügen Sie über das Equipment, mit denen Sie Ihre Kontrahenten hinter sich lassen.

Die K70 RGB TKL wurde von Grund auf für wettbewerbsorientierte Spieler entwickelt und ist mit der CORSAIR AXON Hyper-Processing-Technologie ausgestattet, die Hyper-Polling mit unglaublichen 8.000 Hz ermöglicht, so dass Ihre Tastenanschläge bis zu 8x schneller als bei Standard-Gaming-Tastaturen an den PC übertragen werden. Egal, ob Sie im Training an Ihren Skills arbeiten oder um die Meisterschaft spielen, AXON sorgt dafür, dass alle Ihre Eingaben blitzschnell übertragen werden.

Die CORSAIR iCUE-Software ermöglicht die vollständige Anpassung Ihrer Tastatur, von der RGB-Hintergrundbeleuchtung für jede einzelne Taste, um die Farben Ihres Teams zu präsentieren, bis hin zu leistungsstarken benutzerdefinierten Makros, Tastenneubelegungen und vielem mehr. Bei Turnieren, bei denen oft strenge Richtlinien gelten, stellt der einzigartige Tournament-Switch der K70 RGB TKL die Hintergrundbeleuchtung auf eine statische Farbe ein und deaktiviert die Makros, damit die Einhaltung der Turnierrichtlinien jederzeit garantiert ist.

Jede Facette der K70 RGB TKL wurde mit dem Ziel entwickelt, Spielern zu Höchstleistungen zu verhelfen. Erhältlich mit einer Auswahl von 100% mechanischen Tastenschaltern CHERRY MX Red, Silent Red oder SPEED Silver*, ist jede Taste mit langlebigen, widerstandsfähigen PBT-Double-Shot-Tastenkappen versehen. Durch volles N-Tasten-Rollover mit 100% Anti-Ghosting wird auch bei höchstem Spieltempo jede Tasteneingabe exakt registriert. Der spezielle Sperrmodus für die Windows-Taste verhindert wiederum, dass Ihr Spiel im falschen Moment unterbrochen wird.

Mit dem mobilen Tenkeyless-Design, dem ikonischen und langlebigen Aluminiumrahmen und dem abnehmbaren USB-Typ-C-Kabel kann die K70 RGB TKL problemlos mitgenommen und überall an ein beliebiges System angeschlossen werden. Dedizierte Medientasten und der CORSAIR-typische Lautstärkeregler aus Aluminium ermöglichen eine einfache Steuerung der Medienwiedergabe und der Lautstärke, damit Sie sich ganz auf Ihr Spiel konzentrieren können. 8 MB Onboard-Speicher ermöglichen es Ihnen, bis zu 50 Profile auf der Tastatur zu speichern und überall zu verwenden.

Die SABRE RGB PRO und die SABRE PRO wurden auf Grundlage des Feedbacks führender Esport-Profis von Teams wie BIG Clan, Team Secret, Vitality und Envy entwickelt. Die neuen Gaming-Mäuse wurden dabei auf ihre Reinform reduziert und mit der neuesten Hochfrequenztechnologie ausgestattet, damit jeder Klick perfekt sitzt. Mit einem Gewicht von nur 74 g bzw. 69 g sind die SABRE RGB PRO und die SABRE PRO echte Leichtgewichte. Sie besitzen ein flexibles Paracord-Kabel und eine ergonomische Form, die sich sowohl für den Claw-Grip als auch den Palm-Grip eignet.

Als erste CORSAIR-Mäuse mit CORSAIR AXON Hyper-Processing übertragen die SABRE RGB PRO und SABRE PRO Ihre Klicks und Bewegungen mit 8.000 Hz Hyper-Polling-Technologie bis zu 8x schneller, so dass jede Aktion im Spiel blitzschnell umgesetzt wird. Die CORSAIR QUICKSTRIKE-Tasten, die vorgespannt sind und dadurch über eine spaltfreie Verbindung zwischen den Maustasten und den robusten OMRON-Schaltern verfügen, sorgen dafür, dass jeder Links- und Rechtsklick mit präzisen, unverzögerten Klicks registriert wird – ein Unterschied, den Sie sofort in Ihren Fingerspitzen spüren werden.

Die SABRE RGB PRO wird von einer dynamischen Zwei-Zonen-RGB-Hintergrundbeleuchtung in Licht getaucht, die in iCUE angepasst werden kann. Ohne die RGB-LEDs ist die SABRE PRO sogar um weitere 5 g leichter. Ein nativer optischer Sensor mit 18.000 DPI sorgt für eine hochpräzise Abtastung. Über eine spezielle DPI-Taste lassen sich fünf einstellbare DPI-Stufen anwählen, die auch softwareunabhängig während des Spielens geändert werden können.

Mit den speziell entwickelten Formen und Funktionen, die Esport-Profis für ihre Höchstleistungen benötigen, ist jede Ergänzung der CORSAIR CHAMPION SERIES ein unverzichtbarer Begleiter auf dem Weg an die Spitze.

*Verfügbarkeit von Tastenschaltern ist regional begrenzt.

Verfügbarkeit, Garantie und Preise

Die mechanische Gaming-Tastatur CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES, die Gaming-Mäuse CORSAIR SABRE RGB PRO CHAMPION SERIES und CORSAIR SABRE PRO CHAMPION SERIES sind ab sofort über den CORSAIR-Webstore und weltweit bei allen autorisierten Vertriebs- und Fachhändlern von CORSAIR erhältlich.

Weitere Informationen zu den Produkten:

http://corsair.com/k70-rgb-tkl

http://corsair.com/sabre-rgb-pro

http://corsair.com/sabre-pro