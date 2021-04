Daedalic startet großen Publisher Sale 2021 auf Steam

Daedalic hat den großen Publisher Sale 2021 auf Steam eröffnet. Mit dabei ist der ganz neue Titel Warpips. Zudem gibt es Updates für Hits wie Barotrauma und Partisans 1941. Neben Rabatten von bis zu 90% auf den gesamten Spielekatalog bis zum 3. Mai gibt es zudem einen 96-Stunden-Livestream.

Daedalic Entertainment hat seinen diesjährigen Publisher Sale auf Steam gestartet: Bis zum 3. Mai können sich Spieler auf eine große Auswahl an Titeln freuen, denn es gibt bis zu 90% Rabatt auf den gesamten Spielekatalog. Gleichzeitig zu dem Event hat der deutsche Publisher mit Warpips und Partisans 1941: Back Into Battle weitere Titel veröffentlicht, die das Portfolio erweitern. Auch Updates für beliebte Bestseller wie Barotrauma, Iratus: Lord of the Dead und Unrailed! sind verfügbar.