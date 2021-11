Der psychologische Thriller Martha Is Dead erscheint im Februar 2022

Der globale Videospiel-Publisher Wired Productions und das italienische Studio LKA haben heute bestätigt, dass der psychologische Thriller Martha Is Dead am Donnerstag, den 24. Februar 2022, für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie für die Xbox-Geräte auf den Markt kommen wird.

Der mit der Unreal Engine 4 entwickelte Titel Martha Is Dead kombiniert reale Schauplätze und verknüpft historische Ereignisse in der Endphase des Zweiten Weltkriegs, Aberglaube, Folklore und tiefgreifende psychische Belastungen. Die Handlung spielt auf dem italienischen Land, während die Alliierten und die Achsenmächte die Nation in einen eingezäunten Spielplatz verwandeln.

Der neueste Trailer von Martha Is Dead zeigt die revolutionäre „Metahuman“-Technologie von Unreal in einer intimen und eindringlichen Darstellung bedrohlicher Spannung, die sich durch das Spiel zieht. Lernt die Zwillinge Martha und Giulia kennen, werdet Zeuge ihrer besonderen Verbundenheit und erfahrt, wie der Umgang mit dem akuten Trauma des Verlusts einen gequälten Geist beeinflussen kann.

Eine physische Version von Martha Is Dead ist jetzt für PlayStation 4 und PlayStation 5 vorbestellbar. PC-Spieler*innen können das Spiel auch auf ihre Wunschliste auf Steam setzen.