Digital Dealz im Ubisoft Store

Deals für Valhalla

Während des Digital Dealz gibt es einen 25 % Rabatt auf das Abenteuer Assassin’s Creed Valhalla, somit ist die Standard Edition für bereits 44,99 € zu haben. Noch dazu gibt es Rabatte auf sämtliche Erweiterungen, darunter auf den Season Pass, der ebenfalls den neuesten DLC Zorn der Druiden beinhaltet, der am 13. Mai erscheint.

Deals für Watch Dogs

Wer noch nicht die Gelegenheit hatte, sich durch die berühmten Straßen Londons zu hacken, darf sich über das große Angebot der Digital Dealz zu Watch Dogs: Legion freuen. Aktuell kann die Standard Edition für 30 € erworben werden. Mit dieser hat man natürlich auch Zugriff auf den Koop-Modus, so dass London zusammen im Team zurückerobert werden kann.

Deals für Immortals Fenyx Rising

Auch Immortals Fenyx Rising erhielt am 22. April mit Die verlorenen Götter ein neues Abenteuer und kann separat sowie im Season Pass mit einem Preisnachlass erworben werden. Die Standard Edition kostet während des Digital Dealz nur 30 €. Interessierte können vorab die kostenlose Demo spielen und die atemberaubende Welt der griechischen Mythologie kennen lernen.

Weitere Deals

Ebenfalls Teil des Digital Dealz sind beliebte Titel wie Anno 1800 und Rainbow Six Siege. So ist das Rundum-Sorglos-Paket für Rainbow Six Siege in Form der Deluxe Edition für 9,90 € erhältlich. Die Standard Edition von Anno 1800 gibt es für 30 €. Und beim Kauf einer beliebigen Anno 1800-Edition oder des Anno 1800 Season 3 Passes winken zusätzlich 20 % Rabatt auf den gesamten Warenkorb.

Wer sich kein Anno 1800-Produkt in den Warenkorb legt, muss auf die 20 % Rabatt jedoch nicht verzichten, denn auch weiterhin können als Teil des Treueprogramms 100 Units für den zusätzlichen Rabatt auf den Warenkorb eingesetzt werden. Dies gilt jedoch nicht für Ingame-Währungen, das Ubisoft+ Abonnement und physische Produkte (Bücher, Comics u.Ä.).