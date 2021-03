DOOM 3: VR Edition jetzt für PlayStation VR erhältlich

DOOM 3: VR Edition, entwickelt in Zusammenarbeit von Archiact mit id Software, präsentiert den bekannten Action-Horror-Shooter als nervenzerreißendes und -zerfetzendes VR-Erlebnis und ist jetzt für PlayStation VR erhältlich.

Anfang März – im zuge des PlayStation VR Spotlights angekündigt – bringt DOOM 3: VR Edition Doom 3, den Horror-Action-Klassiker von id Software, inklusive der beiden zugehörigen Erweiterungen Resurrection of Evil und The Lost Mission in die virtuelle Realität der PSVR. Entdeckt die Wahrheit hinter den dunklen Experimenten der UAC und kämpft euch mit einem Arsenal von legendären Waffen durch albtraumhafte Szenarien voll mit unheiligen Kreaturen. Überlebt 15 Stunden adrenalingefüllte Action im Kampf gegen die Mächte der Hölle mit neuen Texturen, Shadern und Soundeffekten.