PlayStation VR Spotlight mit sechs neuen Titeln

DOOM 3: VR Edition

DOOM 3: VR Edition erscheint am 29. März für PS VR und ist sowohl auf PS4 als auch über Rückwärtskompatibilität auf PS5 spielbar. Das Spiel bietet den Kulthit DOOM 3 mit seinen Expansionen Resurrection of Evil und The Lost Mission, komplett auf die Technologie von PS VR zugeschnitten. Fans können sich auf eine höllisch gute VR-Erfahrung mit dem preisgekrönten Mix aus Action und Horror gefasst machen.

Mehr Infos zum Spiel gibt es auf dem PlayStation-Blog sowie im Ankündigungstrailer.



After the Fall

Der temporeiche Koop-Shooter After the Fall erscheint auch für PS VR. Das neueste Werk von Vertigo Games, den Machern von Arizona Sunshine, kann im plattformübergreifenden Multiplayer gespielt werden. Mit der Unterstützung der PlayStation Move-Motion-Controller sowie des Ziel-Controllers können sich die Spieler wie ihre Lieblings-Actionhelden aus den 1980er Jahren fühlen, wenn sie sich in den Kampf mit realistischer Bewegungssteuerung stürzen.

Um auf die Action einzustimmen, hat Vertigo Games einen neuen cinematic Trailer veröffentlicht, der die vier Helden des Spiels vorstellt.