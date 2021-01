Doom Guy macht Jagd auf Fall Guys

Fortsetzung des bunten Treibens

Fall Guys: Ultimate Knockout lässt auch 2021 Horden (Bohnen, nicht Dämonen) von Teilnehmerinnen und Teilnehmern online aufeinander los! Runde für Runde eskaliert das Chaos, bis nur eine Bohne übrig ist! Kämpft gegen bizarre Hindernisse, drängt euch an ungelenken Fall Guys vorbei und überwindet die gnadenlosen Gesetze der Physik auf dem Weg zu wahrer Größe. Gebt eure Würde an der Tür ab und bereitet euch auf so manche köstliche Niederlage vor, bevor ihr die Krone beanspruchen könnt!