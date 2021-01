Switch erhält Monster Hunter Rise Demo

Das Monster Goss Harag im Trailer

Der neue Trailer zeigt erstmals das eisige Monster Goss Harag. Dieses mit Fangzähnen und Stacheln ausgestattete Monster streift auf der Suche nach Beute durch verschneite Felder und nutzt Klingen aus Eis, um Jägern eine gehörige Abkühlung zu verschaffen. Goss Harag lebt in den frostigen Eislanden, einem schneebedeckten und windgepeitschtem neuen Jagdrevier, das einst Nistplatz von großen Drachen war, die nur die mutigsten Jäger bekämpfen würden.

Viele weitere klassische Monster und Fanlieblinge werden der stetig anwachsenden Liste an Widersachern in Monster Hunter Rise hinzugefügt. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Monstern werden Jäger in Monster Hunter Rise auch auf Lagombi, Khezu, Groß-Baggi, Barioth, Mizutsune und Tigrex treffen. Weitere Monster werden in Kürze bekanntgegeben.