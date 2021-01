Neverwinter: Sharandar – Episode 1 der neuen Erweiterung

Rückkehr nach Sharandar

In Neverwinter: Sharandar zieht eine verstörende Finsternis über der Feywild und der uralten Elfenfestung Sharandar herauf. Bösartige Kreaturen töten alle, die töricht genug sind, sich in die Gebiete vorzuwagen, die dereinst von dem Fomorerkönig Malabog beherrscht wurden. Es geht das Gerücht um, dass tief in den dunklen Wäldern ein uraltes Feenwesen zusammen mit den Überresten von Malabogs Dienern die Eroberung von Sharandar plant, um sich die dort verborgenen arkanen Geheimnisse anzueignen.

Die Story von Neverwinter: Sharandar wird über drei Episoden hinweg erzählt. Die erste Episode, Der Eiserne Zahn, startet am 9. Februar auf dem PC und am 9. März auf den Konsolen. Die Spieler werden in die Ruinen von Malabog gesandt, um das Verschwinden eines elfischen Würdenträgers zu untersuchen. In dieser Episode werden Spieler nach Sharandar reisen, wo der neue Hub Neu-Sharandar, die Abenteuerzone Ruinen von Malabog, der Endgame-Dungeon Gewölbe der Sterne und viele epische Belohnungen auf sie warten.