Eine interessante Reise von Monsieur PAF im Test

Nutzt eure Fähigkeiten

Im Laufe unserer Reise durch die alten Gemäuer lösen wir mit dem guten Monsieur also immer mehr Rätsel und erhöhen damit nicht nur unsere Chancen endlich aus dem Tempel zu entkommen, sondern erhalten nach und nach auch unterschiedliche neue Fähigkeiten. Diese helfen uns fortan jene Herausforderungen zu meistern, die davor ein Ding der Unmöglichkeit darstellten. So kann der mützentragende Muskelberg kleinere Blöcke, die ihm und uns den Weg versperren, von Anfang an mit Leichtigkeit in Staub verwandeln. Doch ebenso alle naselang herumliegende massive, rote Felsen sind dann doch eine Nummer zu groß für unseren Protagonisten. Dummerweise liegen aber eben genau diese öfter einmal ungünstig im Weg, sodass an ein Weiterkommen (zunächst) nicht zu denken ist. Mit der richtigen Fähigkeit, die ihm zusätzliche Kraft verleiht, zerbersten aber auch sie unter seinen Fäusten.