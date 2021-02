Everspace 2 – Angespielt

Im Weltraum hört dich keiner jubeln

Habt ihr im letzten Jahrzehnt einen Weltraum-Shooter gespielt? Elite Dangerous, vielleicht? Oder Freelancer? Wenn ja, werdet ihr euch in den Cockpits der Schiffe in Everspace 2 sehr schnell sehr wohlfühlen. Als Kenner solcher Titel fühlt es sich hier innerhalb weniger Minuten wie das natürlichste der Welt an, in vollkommener Schwerelosigkeit wilde Loopings und verrückte Kehren zu fliegen, um in hitzigen Dogfights mit feindlichen Raumjägern zwischen buntem Laser-Gezucke und Tod-bringenden Raketen die Oberhand zu behalten.

Um es also kurz zu machen: Schon die ersten Minuten, die ersten Kämpfe in Everspace 2, haben mir definitiv Lust auf mehr gemacht. Die Duelle machen Spaß, die Schiffe sind flink, die Grafik ist gut, das Universum trotz Luftleere ein echter Hingucker. Doch purer Eyecandy und spannende Dogfights allein reichen im Jahr 2021 natürlich kaum, um irgendwann einen Kauf zum Vollpreis zu rechtfertigen. Doch meine Sorgen, dass Everspace 2 hier aufgrund des kleinen Teams auslassen könnte, wurden schon jetzt komplett zerstreut. Es gibt eine große Welt zu erkunden, tonnenweise Nebenaktivitäten und Rockfish hat eine feine Balance zwischen intensiven Kämpfen und tiefgehenden RPG-Systemen gefunden, die mich in Windeseile in ein schwarzes Loch aus Prozent-Werten und Loot saugen konnten.

Tatsächlich hat Everspace 2 überraschend viel mit Spielen wie Destiny 2 gemeinsam (und das meine ich auf eine gute Art und Weise). Das wird nie deutlicher als dann, wenn die Anzeige für die ultimative Fähigkeit meines Schiffes voll aufgeladen ist. Mit einem Knopfdruck verwandelt sich mein bescheidenes Schiff in den Gott des Donners und meine verhältnismäßig popeligen Laser werden durch Bögen tödlicher Elektrizität ersetzt, die der Warlock-Klasse in Destiny nicht unähnlich sind. Ist das rein physikalisch schlüssig? Scheiße nein! Aber macht es Spaß? Scheiße ja!