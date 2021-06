Far Cry 6 auf der Ubisoft Forward

Über das neue Far Cry

Far Cry 6 wurde von Ubisoft Toronto entwickelt und erscheint weltweit am 7. Oktober 2021 für Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna und im Epic Games Store sowie im Ubisoft Store auf Windows PC und Ubisoft+, dem Abonnement-Service von Ubisoft.

Das erste Mal in der Geschichte der Far Cry-Franchise schlüpfen Fans in die Rollen der gefürchtetsten Bösewichte: Vaas Montenegro, Pagan Min und Joseph Seed, die durch die Originaldarsteller verkörpert werden. Die Spieler:innen steuern die legendären Antagonisten, erleben deren Geschichten und kämpfen gegen ihre inneren Dämonen. Dabei treffen sie in einer brandneuen und vom Rogue-Like-Genre inspirierten Spielerfahrung, auf bekannte Gesichter und müssen genug Stärke erlangen, um gegen ihren eigenen Verstand antreten zu können

Jeder, der einen Season Pass besitzt, erhält außerdem das von der Kritik gelobte Far Cry 3: Blood Dragon, das ab sofort als Classic Edition auch auf Xbox Series X | S, der Xbox One Gerätefamilie inklusive Xbox One X, PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar ist. In Far Cry 3: Blood Dragon reisen die Spieler:innen mit Sergeant Rex „Power“ Colt in die dystopische Zukunft des Jahres 2007. Halb Mensch, halb Maschine bekämpfen sie ihren ehemaligen Commander und sein Bataillon aus Killer-Cyborgs. Neben Far Cry 3: Blood Dragon erhalten Spieler:innen das Blood Dragon-Paket, darunter sieben Gegenstände, die für das Far Cry 6 Hauptspiel freigeschaltet werden.

Der Season Pass ist bereits in der Gold Edition und Ultimate Edition vorhanden und kann ebenfalls separat erworben werden. Der Season Pass bietet folgende Inhalte: