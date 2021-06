Mario + Rabbids Sparks of Hope erscheint 2022

Mario + Rabbids Sparks of Hope lädt 2022 zu einem kosmischen Abenteuer ein! Mario, Rabbid Peach und ihre Freunde sind zurück für eine epische Reise im Jahr 2022.

Ubisoft gab im Zugevon Ubisoft Forward – welche im Rahmen der diesjährigen E3 stattgefunden hat – bekannt, dass Mario, Rabbid Peach und ihre Freunde mit Mario + Rabbids Sparks of Hope in einem kosmischen Abenteuer zurückkehren. Die Spieler:innen begeben sich auf eine epische Reise, um die Ordnung wiederherzustellen, während Cursa, ein mysteriöses und bösartiges Wesen, Planeten mit seinem üblen Einfluss überzieht. Überraschende Welten können erforscht und Feinde mit einem innovativen Kampfsystem, das rundenbasierte Taktik und Echtzeit-Action mit einem extravaganten Heldenteam kombiniert, überlistet werden. Mario + Rabbids Sparks of Hope wird 2022 weltweit für Nintendo Switch erhältlich sein.