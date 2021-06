The Crew 2 – Infos zur Season 3 während der Ubisoft Forward

Seit der Veröffentlichung von The Crew 2 erschien eine riesige Auswahl an neuen Inhalten, darunter neun umfangreiche Updates von Summer in Hollywood, bis hin zu dem kürzlich erschienenen Update The Game. Im vergangenen Jahr wurden ebenfalls mehr als 50 Live Summits organisiert. Der Live Summit ist ein wöchentlicher PvE-Wettbewerb, indem Spieler:innen in neun Aktivitäten ihr Talent beweisen müssen. Diese werden aus einem großen Angebot an Gebieten und Disziplinen ausgewählt. Seit der Veröffentlichung 2018, wurden außerdem mehr als 150 Fahrzeuge in The Crew 2 hinzugefügt.