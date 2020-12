Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise im Test

Rhythmus im Blut

Musik und Workout sind zwei Dinge, die sich wunderbar kombinieren lassen. Die richtige Musik ist ein großartiger Motivator, um gute Leistungen zu erzielen. Als ich jedoch die instrumentalen Versionen bekannter Pop-Songs der letzten Jahre im Spiel gehört habe, war ich doch ein wenig irritiert. Die Lieder unterscheiden sich sehr von den Originalversionen, sodass es eine Eingewöhnungsphase braucht, um die Schläge im richtigen Moment zu platzieren. Auch der Takt, in dem zugeschlagen werden soll, ist äußerst gewöhnungsbedürftig und ich dachte es läge vielleicht einfach daran, dass ich kein gutes Taktgefühl habe. Als ich den neuen 2-Spieler-Modus gestartet habe, hatte mein Freund als Schlagzeuger und Gitarrist genauso Probleme den perfekten Moment zu erwischen. Um den 2-Spieler Modus zu spielen, braucht ihr nicht zwingend ein zweites Set Joy-Cons, denn ihr könnt das Set aufteilen, so, dass jeder Spieler einen Controller hält und für die linke Hand werden jeweils automatisch perfekte Bewertungen versehen. Das ist zwar streckenweise ein wenig langweilig, wenn nur die Hand ohne Controller an der Reihe ist, und man etwas länger auf einen Wiedereinstieg ins Spiel warten muss, jedoch grundsätzlich eine nette Idee, dass für einen Multiplayer kein zweites Set Joy-Cons angeschafft werden muss.

Doch die Musik ist in diesem Spiel eher Mittel zum Zweck und im Endeffekt muss ich gestehen, dass diese Kleinigkeiten zwar den Spielspaß ein wenig mindern, jedoch im Angesicht des Trainingserfolges einfach nebensächlich werden. Im Gegensatz zum 2019 erschienen Ring Fit Adventure geht es bei Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise weniger darum ein Trainings-Abenteuer zu kreieren, sondern eine seröse Trainingsalternative für Zuhause. Ich hatte nach dem ersten Tag, an dem ich die Einführung und ein paar freie Trainings absolviert habe, einen Muskelkater, wie ich ihn schon sehr lange nicht mehr hatte. Ich habe gemerkt, dass die ausgeführten Bewegungen definitiv ein gutes Training sowohl für die Oberkörper-Muskulatur, Beine als auch Arme darstellt. Wenn ihr Fitness Boxing 2 und Ring Fit Adventure auch noch kombiniert, habt ihr ein tolles Trainingspaket für Zuhause, das sämtliche Muskelgruppen fördert.